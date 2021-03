Con una connettività 20 volte più veloce, il sistema giudiziario belga può gestire udienze in tribunale e visite in prigione a distanza e scambiare informazioni tra servizi e applicazioni in modo sicuro

Extreme Networks, insieme al fornitore di servizi di sicurezza Orange Cyberdefense Belgium, annuncia di aver rinnovato l’infrastruttura di rete del Servizio Federale di Giustizia del Belgio (FPS Justice).

La nuova rete offre connessioni ad alta velocità in 240 edifici, ed è 20 volte più veloce della precedente, per cui consente la digitalizzazione dei servizi giudiziari, comprese le udienze in tribunale e le visite in carcere, che ora possono essere gestite da remoto. Permette anche a oltre 23.000 dipendenti e a migliaia di utenti, i cittadini e la polizia, di scambiare informazioni in modo sicuro e accedere ad applicazioni critiche, migliorando l’efficienza operativa.

Le tecnologie ExtremeSwitching ed ExtremeRouting forniscono a FPS Justice una rete robusta e affidabile, con una grande ampiezza di banda, mentre Extreme Fabric Connect crea un’infrastruttura agile e resiliente, che semplifica la configurazione della rete, l’implementazione di dispositivi e servizi, l’esecuzione di aggiornamenti e la soluzione dei problemi, senza nessun degrado del servizio o delle prestazioni.

La tecnologia Extreme Fabric Connect aumenta l’efficienza operativa di FPS Justice, e riduce il numero dei tecnici necessari per la gestione della rete da 3 a 1, il che permette agli altri membri del team IT di concentrarsi su altre attività. Inoltre, consente la separazione logica dei dispositivi IoT dalle tecnologie e dalle risorse aziendali del sistema giudiziario. per ridurre i rischi e garantire la sicurezza della rete.

Jimmy De Laet, Direttore Infrastruttura ICT del Servizio Pubblico Federale di Giustizia, ha detto: “La digitalizzazione del sistema giudiziario è un obiettivo di lunga data del governo belga, e grazie alla rete e al supporto tecnico 24/7 forniti da Extreme Networks e Orange Cyberdefense Belgium siamo riusciti a raggiungerlo, migliorando la condivisione delle informazioni e offrendo nuovi servizi digitali. La nuova rete rappresenta una svolta per il modo in cui opera il sistema giudiziario nel Belgio”.