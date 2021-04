ServiceNow e Qualtrics annunciano una partnership strategica che permetterà alle aziende di offrire una employee experience e un customer service di prossima generazione, grazie alla combinazione in un’unica piattaforma dei workflow digitali di ServiceNow con la tecnologia Qualtrics di experience management.

Attraverso le nuove soluzioni, le organizzazioni potranno utilizzare i dati di Qualtrics relativi al sentiment all’interno dei workflow Customer e IT, incrementando così la produttività dei dipendenti e migliorando la fidelizzazione dei clienti.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Bill McDermott, President e CEO di ServiceNow: «L’empatia è il fattore di business differenziante del 21° secolo. Il mondo digitale richiede esperienze su misura, continue e integrate. La partnership con Qualtrics aiuterà a trasformare i dati in azione, per ridefinire l’economia delle esperienze».

Per Zig Serafin, CEO di Qualtrics: «Le aziende hanno successo o falliscono sulla base delle esperienze che offrono ai clienti e i dati relativi all’experience sono diventati i più preziosi all’interno di ogni organizzazione. L’accordo con ServiceNow riunisce le nostre migliori capacità e permetterà alle aziende di utilizzare i dati in tempo reale abilitando un’incredibile esperienza di lavoro».

Con ServiceNow e Qualtrics le esperienze sono guidate dai feedback

Sono le esperienze positive a condizionare la fedeltà dei clienti e il coinvolgimento dei dipendenti. Per rispondere alle aziende che utilizzano ancora sistemi in silos che non garantiscono una moderna esperienza digitale, ServiceNow e Qualtrics rendono possibile l’utilizzo del feedback a livello enterprise, abilitando così grandi esperienze e una produttività maggiore.

Grazie alle nuove soluzioni sviluppate, le organizzazioni potranno integrare i dati sulla experience di Qualtrics all’interno di ServiceNow Agent Workspaces, visualizzando così le performance e scoprendo i fattori chiave che guidano la soddisfazione, utilizzandoli poi al meglio.

Experience Management for IT: combina Qualtrics EmployeeXM for IT con ServiceNow IT Service Management, per permettere alle aziende di connettere i dati sulle operazioni critiche per il business e quelli relativi al service delivery con il feedback dei dipendenti, in un’unica piattaforma. I team IT saranno così in grado di misurare l’efficacia delle tecnologie interne e ottimizzare i processi di service management in un modello di lavoro da remoto o ibrido.

Experience-led Customer Service: grazie a Qualtrics CustomerXM e a ServiceNow Customer Service Management, sarà possibile attivare workflow in maniera automatica sulla base dei feedback e scoprire i driver della customer satisfaction, migliorando il costo/servizio e l’efficacia dei contenuti