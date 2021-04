Gestione sostenibile della supply chain e impegno verso l’ambiente sono due degli aspetti grazie ai quali Ricoh ha ottenuto la valutazione “Gold”.

Ricoh Company ha ricevuto il rating “Gold” nell’ambito di una analisi condotta da EcoVadis. Questo riconoscimento posiziona Ricoh tra il 5% delle aziende valutate “top” all’interno della sua Industry sulla base di criteri di responsabilità sociale.

EcoVadis ha analizzato fornitori di oltre 160 Paesi e operanti in 200 settori di mercato prendendo in considerazione le policy aziendali, le iniziative e gli obiettivi raggiunti in quattro aree: impegno ambientale, condizioni di lavoro e diritti umani, etica e gestione della supply chain. Ricoh ha ricevuto il riconoscimento Gold per la prima volta nel 2014 e da allora lo ha sempre mantenuto. Ricoh collabora con i propri fornitori per ridurre l’impatto ambientale e per gestire la supply chain in modo sostenibile.

Nel 2019, Ricoh è stata la prima azienda giapponese a partecipare all’iniziativa Business for Inclusive Growth (B4IG) che ha l’obiettivo di combattere le disuguaglianze. Inoltre, la societè fa parte della Responsible Business Alliance (RBA) che promuove a livello globale la responsabilità sociale nella supply chain. Oltre che per questo ultimo aspetto, nel rating di

EcoVadis Ricoh si è distinta per l’impegno ambientale. Il Gruppo ha definito sette priorità (denominate “materialità”) allineate agli Obiettivi di Sviluppo delle Nazioni Unite. L’azienda giapponese punta a risolvere importanti questioni sociali mediante le attività di business, riuscendo così a ottenere un equilibrio tra aspetti economici, sociali e ambientali.