Amazon Web Services (AWS) presenta Machine Learning Essentials for Business and Technical Decision Makers– una serie di 3 corsi di digital training on demand offerti da AWS Training and Certification. Questi corsi hanno l’obiettivo di aiutare imprenditori e dirigenti a iniziare a sviluppare una strategia di machine learning per la loro organizzazione, anche in assenza di una precedente esperienza con il machine learning. Ogni corso di 30 minuti include esempi tratti sia dall’esperienza ventennale di Amazon nello scalare il machine learning all’interno della propria organizzazione sia dalle lezioni imparate tramite le innumerevoli applicazioni di questa tecnologia con i propri clienti. Questi nuovi corsi si basano sul programma AWS Machine Learning Embark, un pratico ed esclusivo acceleratore di machine learning che unisce dirigenti ed esperti per risolvere problemi legati al business grazie all’uso del machine learning e ad un’esperienza di insegnamento olistica. Dopo aver completato questi 3 corsi, imprenditori e esperti tecnici saranno in grado di valutare la prontezza della propria organizzazione e identificare i dipartimenti nei quali il machine learning può avere un maggiore impatto, oltre a individuare i passi da seguire.

Lo scorso anno AWS ha annunciato di voler aiutare 29 milioni di persone in tutto il mondo a migliorare le proprie abilità tecnologiche tramite lezioni gratuite sul cloud computing entro il 2025. Il Machine Learning Essentials for Business and Technical Decision Makers è un nuovo passo verso il raggiungimento di questo obiettivo. Il programma propone tre diversi corsi:

Machine learning: The art of the possible è il primo. Attraverso l’uso di un linguaggio chiaro ed esempi specifici, questo corso aiuta a comprendere le basi del machine learning, gli ambiti d’uso più comuni e le potenziali sfide.

Planning a machine learning project, il secondo corso, spiega come preparare la propria organizzazione ad utilizzare questa tecnologia. Il primo passo è comprendere se il machine learning è lo strumento adatto per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ponendo le domande chiave per progettare al meglio lo sviluppo della strategia di machine learning, questo corso aiuta a comprendere aspetti fondamentali come la disponibilità dei dati, le tempistiche e lo sviluppo del progetto.

Building a Machine Learning Ready Organization, l’ultimo corso, offre utili informazioni riguardo la preparazione della propria organizzazione a implementare con successo il machine learning dalla valutazione dei dati, la cultura aziendale fino all’elaborazione delle linee guida per il proprio progetto di machine learning e molto altro.

Democratizzare l’accesso alla formazione gratuita sul machine learning

Nonostante il machine learning possieda il potenziale per trasformare quasi tutti i settori, la maggior parte delle aziende fatica ad adottare e implementare questa tecnologia in larga scala.

Una recente ricerca condotta da Gartner mostra che solo il 53% dei progetti di machine learning passa da essere un prototipo alla realizzazione. Oggi le più grandi barriere sono collegate alla cultura e all’organizzazione delle aziende. Per esempio, molte aziende non riescono ad indentificare le migliori situazioni d’uso del machine learning; spesso questo piò essere ricondotto alla carenza di personale qualificato a mettere atto una strategia di machine learning. Infatti, come dimostra un altro studio di Gartner, la preparazione del personale è la sfida numero uno all’adozione del machine learning e dell’intelligenza artificiale (AI). I dirigenti hanno un ruolo chiave nell’affrontare queste sfide tramite la diffusione di una cultura aziendale volta ad un continuo apprendimento e all’innovazione; ciò nonostante, molte organizzazioni non possiedono le risorse necessarie per sviluppare la propria conoscenza del Machine Learning e dei suoi casi d’uso.

Con il nuovo corso Machine Learning Essentials for Business and Technical Decision Makers, AWS mette a disposizione la propria conoscenza in questo campo tramite corsi di formazione digitali e gratuiti

Il programma AWS Machine Learning Embark ha già aiutato molte aziende a utilizzare il machine learning in larga scala. Per esempio, il Met Office (il servizio nazionale di meteorologia inglese) è un caso di come le organizzazioni possono accelerare la conoscenza del proprio personale riguardo il machine learning utilizzando questo programma. Come agenzia scientifica e di ricerca, il Met Office crea modelli personalizzati per le previsioni del tempo e proiezioni climatiche che si affidano ad enormi banche dati costantemente aggiornate. Tra le sfide legate alla gestione di una grande quantità di dati, il Met Office è stato in grado di sviluppare una strategia di machine learning per studiare come la biosfera possa reagire al cambiamento climatico. Il Met Office ha collaborato con il laboratorio Amazon ML Solutions Lab tramite il programma AWS Machine Learning Embark per esplorare nuovi approcci alla risoluzione di questo problema.

“Siamo eccitati di lavorare con i colleghi di Amazon ML Solutions Lab come parte del programma AWS Machine Learning Embark” ha affermato il professore Albert Klein-Tank, head of the Met Office’s Hadley Centre for Climate Science and Services al Met Office. “AWS ha fornito le conoscenze tecniche e l’esperienza necessaria che ci hanno permesso di risolvere un problema di categorizzazione complesso raccogliendo dati più accurati su come la biosfera potrebbe essere colpita dal cambiamento climatico. I nostri modelli climatici generano enormi volumi di dati e l’abilità di estrarre maggior valore da essi è essenziale per fornire consulenza al nostro governo e ai nostri partner commerciali. Questa dimostrazione dell’uso delle tecniche di machine learning per progetti di ricerca ha supportato l’ulteriore sviluppo di queste capacità all’interno del Met Office”.

Oltre a dare accesso ai contenuti del machine learning Embark tramite il Machine Learning Essentials for Business and Technical Decision Makers, AWS sta espandendo la disponibilità dell’intero programma machine learning Embark grazie alla collaborazione con partner strategici come Slalom Consulting. AWS è felice di poter offrire insieme questo esclusivo programma a tutte le aziende pronte ad imbarcarsi nel viaggio del machine learning.

Di Michelle K. Lee, vice president Machine Learning Solutions Lab in AWS