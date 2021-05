SAP ha annunciato la disponibilità di SAP Fieldglass Assignment Management, una nuova soluzione che aiuta le società appaltatrici a gestire lavori specifici eseguiti nell’ambito degli accordi di fornitura esistenti. La soluzione semplifica l’assegnazione e la gestione dei progetti su più lavoratori e con valori di retribuzione variabili, consentendo ai responsabili delle operazioni di distribuire gli incarichi in tempi rapidi, ridurre al minimo i tempi di inattività e massimizzare il ritorno sull’investimento.

Le aziende che operano in settori con un utilizzo intensivo di asset come oil & gas, industria chimica, servizi di pubblica utilità ed estrazione mineraria fanno molto affidamento su manodopera esterna per eseguire lavori di manutenzione e progetti ad hoc. Questi lavoratori esterni sono spesso assegnati contemporaneamente su più progetti. Ma ogni progetto può essere gestito individualmente con contratti separati, spesso attraverso sistemi diversi. Questo rende difficile trovare e distribuire le giuste risorse con le giuste competenze per ogni attività, retribuire i lavoratori con contratti ad ore in modo puntuale, rispettando la conformità dei contratti, e infine tenere traccia delle ore e dei costi rispetto agli ordini di acquisto, ai centri di costo e agli ordini di lavoro.

“SAP fornisce una soluzione basata su un’unica piattaforma che permette alle aziende di gestire la complessità di più progetti con diversi lavoratori esterni nell’ambito di un solo contratto di fornitura”, ha affermato Mickey North Rizza, IDC Program Vice President of Enterprise Applications and Digital Commerce. “Questa soluzione semplifica in anticipo l’approvvigionamento per ogni progetto e riduce i contratti di fornitura complessivi estendendo le informazioni ai sistemi operativi di produzione e all’ERP”.

La manodopera esterna rappresenta il 42% della spesa totale della forza lavoro, secondo un recente studio di SAP e Oxford Economics. Sebbene il 55% dei manager intervistati abbia affermato che la propria azienda non sarebbe in grado di condurre il proprio business in modo consueto senza una forza lavoro esterna, molte organizzazioni non hanno la sufficiente visibilità e comprensione di questa ampia categoria di spesa strategica. La soluzione SAP Fieldglass Assignment Management aiuta a fornire trasparenza, flessibilità e controllo con un’unica interfaccia per semplificare il modo in cui le organizzazioni gestiscono gli appaltatori impiegati su base occasionale all’interno delle loro strutture.

“Con la crescita della spesa aziendale destinata alla manodopera esterna, le aziende hanno bisogno di piena trasparenza sulle operazioni della loro forza lavoro esterna”, ha dichiarato Arun Srinivasan, General Manager di SAP Fieldglass. “SAP Fieldglass Assignment Management consente alle organizzazioni di controllare meglio i loro costi con uno strumento integrato altamente configurabile. Le aziende che operano in settori con un intensivo uso di risorse possono avere ora la sicurezza che gli appaltatori qualificati abbiano accesso alle strutture giuste per completare le complesse attività di manutenzione, assicurando al tempo stesso che la fatturazione sia accurata e che vengano rispettate le normative sul lavoro, compresa la sicurezza dei lavoratori”.

Già leader nelle soluzioni per la gestione della forza lavoro esterna, SAP sta rispondendo alle richieste dei clienti con il rilascio di SAP Fieldglass Assignment Management per consentire alle organizzazioni di avere: