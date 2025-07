Advanced Developer Suite: più produttività e sicurezza con Red Hat

Red Hat, specialista globale nella fornitura di soluzioni open source, presenta Red Hat Advanced Developer Suite, una potente e innovativa estensione di Red Hat OpenShift, la piattaforma applicativa cloud ibrida di riferimento basata su Kubernetes. Questa nuova suite è specificamente progettata per incrementare la produttività degli sviluppatori e rafforzare la sicurezza delle applicazioni, integrando significativi miglioramenti per accelerare l’adozione delle tecnologie di AI di Red Hat.

La produttività degli sviluppatori e l’integrazione dell’AI sono, prevedibilmente, in cima alle priorità dell’ingegneria del software. Un recente sondaggio Gartner ha rilevato che “L’integrazione dell’AI (48%) e l’aumento della produttività degli sviluppatori (48%) sono tra i primi tre obiettivi strategici per molti dipartimenti di ingegneria del software nel 2024”. Red Hat Advanced Developer Suite risponde in modo diretto e mirato a queste esigenze cruciali. Grazie a un approccio di platform engineering consolidato, Red Hat permette agli sviluppatori di creare, distribuire e rilasciare software in produzione con maggiore agilità, garantendo al contempo la piena aderenza a rigorosi standard di sicurezza, governance e conformità.

Red Hat Advanced Developer Suite: caratteristiche principali

Red Hat Advanced Developer Suite mette a disposizione dei team di platform engineering e di sviluppo gli strumenti necessari per collaborare alla definizione di “golden path” (percorsi dorati): modelli software che, in modo trasparente, integrano infrastruttura, servizi applicativi, toolchain e policy di best practice. In questo modo, gli sviluppatori possono rilasciare un numero maggiore di applicazioni, accelerando i tempi di delivery e potenziando le funzionalità di sicurezza.

Red Hat Advanced Developer Suite combina:

Red Hat Developer Hub: Un portale per sviluppatori interni di livello enterprise, basato su Backstage, il principale framework open source per la creazione di portali per sviluppatori e un progetto in incubazione presso la Cloud Native Computing Foundation. Red Hat Developer Hub offre un’esperienza utente potenziata e incentrata sull’AI, mettendo a disposizione modelli software preconfigurati per i principali scenari di AI, pronti per un’implementazione rapida su Red Hat OpenShift AI.

Un portale per sviluppatori interni di livello enterprise, basato su Backstage, il principale framework open source per la creazione di portali per sviluppatori e un progetto in incubazione presso la Cloud Native Computing Foundation. Red Hat Developer Hub offre un’esperienza utente potenziata e incentrata sull’AI, mettendo a disposizione modelli software preconfigurati per i principali scenari di AI, pronti per un’implementazione rapida su Red Hat OpenShift AI. Red Hat Trusted Profile Analyzer: Offre una gestione completa della Software Bill of Materials (SBOM) di un’organizzazione, degli Vulnerability Exploitability eXchange (VEX) e delle Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), fornendo informazioni cruciali sui rischi a sviluppatori e team DevSecOps.

Offre una gestione completa della Software Bill of Materials (SBOM) di un’organizzazione, degli Vulnerability Exploitability eXchange (VEX) e delle Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), fornendo informazioni cruciali sui rischi a sviluppatori e team DevSecOps. Red Hat Trusted Artifact Signer: Mette a disposizione un’implementazione pronta per la produzione del progetto Sigstore, semplificando la firma crittografica e la verifica di artefatti software quali immagini container, binari e documenti. Un aspetto fondamentale è che Red Hat Trusted Artifact Signer estende ora le sue solide funzionalità di firma e verifica ai modelli AI in formato OCI, garantendo che vengano implementati solo modelli attendibili e firmati, a beneficio della sicurezza complessiva.

Red Hat Advanced Developer Suite si integra inoltre perfettamente con una varietà di strumenti e offerte supportati, tra cui Red Hat OpenShift, consentendo alle organizzazioni di sfruttare gli investimenti esistenti e personalizzare ulteriormente la soluzione per soddisfare al meglio le proprie esigenze. Attraverso l’integrazione con Red Hat OpenShift Pipelines e Red Hat OpenShift GitOps, nonché con altre soluzioni CI/CD leader, gli utenti possono accelerare la distribuzione delle applicazioni, automatizzare i test per il rilevamento precoce dei bug e altro ancora. Gli utenti possono anche sfruttare le integrazioni con il toolkit di migrazione delle applicazioni Red Hat, Podman Desktop e i plug-in IDE Red Hat per migliorare la velocità degli sviluppatori e rendere lo sviluppo e la migrazione del software più rapidi e fluidi. Inoltre, Red Hat OpenShift Dev Spaces fornisce agli sviluppatori un ambiente di sviluppo cloud (CDE) per l’onboarding istantaneo di sviluppatori e contractor e tutti gli strumenti, i modelli e i requisiti di sicurezza integrati direttamente nel loro ambiente di sviluppo.

Best practice integrate per la sicurezza della supply chain del software

Conciliare velocità e rigorose misure di sicurezza può apparire una sfida, ma non è necessariamente così. Red Hat Advanced Developer Suite supporta le organizzazioni nel massimizzare l’efficienza, integrando al contempo funzionalità avanzate per la sicurezza della supply chain del software, con l’obiettivo di incorporare la sicurezza nei processi, nelle pratiche e nelle applicazioni fin dalle prime fasi.

Grazie alla stretta integrazione tra Red Hat Trusted Artifact Signer e Red Hat Trusted Profile Analyzer, le organizzazioni possono mitigare proattivamente le potenziali vulnerabilità di sicurezza, in modo tempestivo e continuativo, lungo l’intero ciclo di vita dello sviluppo software. Questi strumenti offrono una traccia di audit completa di tutte le attività di sviluppo software in ogni ambiente, fornendo visibilità e informazioni utili per valutare la postura di rischio dell’intera supply chain del software.

Con Red Hat Advanced Developer Suite, le organizzazioni possono contare su una soluzione olistica che supporta gli sviluppatori nell’accelerare i processi, garantendo al contempo la piena conformità a rigorosi standard di sicurezza. Red Hat Advanced Developer Suite si integra perfettamente con i flussi di lavoro esistenti, semplificando lo sviluppo di applicazioni intelligenti, migliorando l’esperienza degli sviluppatori e consentendo alle organizzazioni di offrire più rapidamente innovazione agli utenti finali.

Guidare l’innovazione dell’AI con maggiore velocità e sicurezza avanzata grazie a Red Hat Advanced Developer Suite

Gli sviluppatori che intendono creare e gestire applicazioni integrate con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) si trovano ad affrontare diverse sfide, tra cui l’integrazione efficace dell’AI nei processi di sviluppo software esistenti. In un contesto in cui l’AI assume un ruolo strategico sempre più rilevante, la capacità di accelerare l’adozione dell’AI nelle applicazioni diventa un fattore competitivo cruciale. Red Hat AI, che comprende Red Hat AI Inference Server, Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) e Red Hat OpenShift AI, rappresenta un portafoglio di soluzioni fondamentali progettate per affrontare queste problematiche. L’incremento della produttività degli sviluppatori, ottenuto grazie a Red Hat Advanced Developer Suite in sinergia con le soluzioni Red Hat AI, velocizza l’integrazione dell’AI nelle attività di sviluppo quotidiane e nelle applicazioni distribuite.

Red Hat Advanced Developer Suite offre integrazioni con Red Hat AI Inference Server, RHEL AI e Red Hat OpenShift AI, fornendo applicazioni abilitate all’AI che pongono la sicurezza al centro, oltre a supportare applicazioni cloud-native. Al contempo, consente ai platform engineer di governare, controllare e ottimizzare la postura di sicurezza delle applicazioni abilitate all’AI in esecuzione in ambienti ibridi e multi-cloud.

Red Hat Developer Hub include modelli software focalizzati sull’AI, che sfruttano le soluzioni Red Hat AI basate su approcci pre-architettati e supportati per la creazione e l’implementazione di servizi o componenti abilitati all’AI, senza richiedere la conoscenza approfondita di ogni dettaglio tecnologico. Questi modelli permettono alle organizzazioni di avviare lo sviluppo di applicazioni per casi d’uso AI comuni, quali chatbot, audio-to-text, object detection, code generation e retrieval-augmented generation (RAG). I modelli, unitamente a una landing page AI di nuova concezione, prevista entro la fine dell’anno, semplificheranno l’approccio all’AI per gli sviluppatori, favorendone il successo.

Dichiarazioni

Mike Barrett, vice president, Hybrid Platforms, Red Hat, ha dichiarato: “Siamo entusiasti del lancio di Red Hat Advanced Developer Suite, una soluzione che integra diverse tecnologie in modo da consentire ai nostri clienti di sfruttarle più rapidamente. Questa suite sposta il focus sulla produttività degli sviluppatori, grazie all’impiego di tecnologie di platform engineering che ottimizzano gli investimenti in piattaforma. Inoltre, siamo riusciti a orientare queste tecnologie e le esperienze degli sviluppatori verso l’integrazione con le soluzioni Red Hat AI. Velocità, sicurezza e innovazione nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale non dovrebbero mai essere considerate elementi separati. Siamo convinti che, integrando strettamente Red Hat Advanced Developer Suite con il resto del portfolio Red Hat e con gli ecosistemi open source, potremo garantire che velocità, sicurezza e innovazione nell’AI rimangano sempre una priorità assoluta”.

Disponibilità

Red Hat Advanced Developer Suite è già disponibile per l’acquisto.