SAP ha annunciato importanti innovazioni per aiutare i dipendenti a tornare in ufficio in sicurezza e consentire alle aziende di ottimizzare la pianificazione della forza lavoro e fornire esperienze che supportano, connettono e responsabilizzano le persone.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Amy Wilson, SAP SuccessFactors senior vice president, Products & Design: «Gli ultimi aggiornamenti alle soluzioni SAP SuccessFactors continuano a rendere la nostra visione in ambito Human Experience Management una realtà mettendo le persone al centro dell’organizzazione. Mentre le imprese devono valutare cosa significhi il futuro del lavoro per i loro dipendenti, i responsabili delle risorse umane si trovano in una posizione unica per fornire insight, linee guida e modelli di leadership in tutta l’organizzazione. Le soluzioni HXM di SAP aumentano la produttività e il coinvolgimento dei dipendenti, offrendo esperienze personalizzate attraverso i dati e le informazioni per una pianificazione della forza lavoro più intelligente e rapida».

Nello specifico, gli aggiornamenti di prodotto nel rilascio della prima metà del 2021 includono:

Ritorno in ufficio in sicurezza

Una delle sfide oggi per le imprese è di riportare in sicurezza la loro forza lavoro in ufficio e consentire i viaggi. È quindi importante saper valutare lo stato di vaccinazione dei dipendenti. Con il portlet gratuito di monitoraggio della salute e delle vaccinazioni presente nella soluzione SAP SuccessFactors Employee Central, i dipendenti possono condividere volontariamente il loro stato di vaccinazione.

Questi dati possono essere combinati con informazioni pertinenti sulle persone e sull’organizzazione per aiutare i responsabili a creare strategie e piani per la riapertura, offrire consigli sui viaggi e identificare e supportare le persone ritenute ad alto rischio a causa della loro posizione, età e area di lavoro. Inoltre, SAP Work Zone for HR, l’ambiente di lavoro digitale lanciato lo scorso anno, offre una nuova esperienza guidata che fornisce informazioni personalizzate e consigli da seguire per tornare in ufficio.

Miglioramento degli analytics per le persone

Le organizzazioni hanno bisogno di analytics tempestivi, fondati e pertinenti sulla forza lavoro per prendere decisioni di business informate e prevedere cosa potrà accadere all’interno delle sedi di lavoro. Per aiutare i responsabili a disporre di insight più esaustivi su tutta l’azienda, la soluzione SAP SuccessFactors Workforce Analytics ora serve da fonte di dati all’interno della soluzione SAP Analytics Cloud per combinare i dati HR con i dati aziendali. Le organizzazioni possono accedere così a un set curato di metriche aggregate per ottenere una visione più approfondita della forza lavoro e per pianificare in modo più accurato.

Inoltre, i report ora forniscono informazioni, dashboard e visualizzazioni moderne basate sui dati della soluzione SAP SuccessFactors Learning, come ad esempio la conformità dei piani di formazione e lo sviluppo delle competenze. I report includono anche un nuovo modello di informativa sul capitale umano per aiutare a rispettare il recente requisito della SEC per le società quotate in borsa relativo all’archiviazione dei dati sulle persone.

Esperienze utente reimmaginate

Il fulcro dell’HXM è rendere il lavoro sempre più personalizzato, efficiente e coinvolgente. Gli ultimi aggiornamenti della SAP SuccessFactors HXM Suite continuano a offrire esperienze di livello consumer.

Ad esempio: