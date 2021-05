Check Point Software Technologies annuncia il lancio di Check Point Cloud Academy in collaborazione con i partner ATC Platinum Elite – Arrow Electronics, Red Education e Westcon Security.

Check Point Software è il primo fornitore di soluzioni di sicurezza ad affrontare le lacune in termini di conoscenza nel settore, offrendo un programma di formazione certificato e specializzato nella sicurezza cloud a livello globale. Aperto ai partner di Check Point Software e ai professionisti IT, il programma offrirà ai partecipanti opportunità di sviluppo di carriera grazie all’aumento della domanda globale di professionisti della sicurezza cloud.

Nell’ambito della Check Point Cloud Academy, i partner Platinum Elite di Check Point Software – Arrow Electronics, Red Education e Westcon Security – offriranno un programma di due giorni di Check Point Certified Cloud Specialist (CCCS). CCCS fornisce una panoramica dei concetti e delle competenze di base necessarie per configurare e distribuire Check Point CloudGuard IaaS su piattaforme come Microsoft Azure, AWS e Google Cloud.

Check Point Cloud Academy per proteggere i cloud aziendali

Come sottolineato in una nota ufficiale da Shay Solomon, Director of Cyber Security Knowledge and Business Development di Check Point Software Tecnologies: «Secondo il nostro Security Report 2021, lo scorso anno la trasformazione digitale delle organizzazioni è progredita di oltre cinque anni in risposta alla pandemia globale. Tuttavia, la sicurezza del cloud rimane una delle principali preoccupazioni per il 75% delle aziende. Attraverso Check Point Cloud Academy, faremo leva sulla nostra esperienza tecnologica e sulla nostra ricerca per fornire ai professionisti IT le competenze e le best practice necessarie per proteggere i cloud aziendali».

Per Jacques Assant, Education Business Director for Arrow’s enterprise computing solutions business in EMEA di Arrow: «Arrow offre corsi di formazione di settore da decenni. L’anno scorso, abbiamo visto un gran numero di aziende sfruttare il cloud a causa della pandemia che ha portato allo smartworking. Ora più che mai, i professionisti IT stanno cercando di acquisire competenze in questo settore per stare al passo. Arrow è lieta di far parte dell’impegno globale di Check Point Software per la formazione e la certificazione cloud e attende con impazienza di offrire il proprio programma di formazione e certificazione cloud in quindici sedi in EMEA».

Dopo aver tenuto corsi a oltre 75.000 studenti dal 2005, Red Education è specialista nella formazione specialistica e nei servizi professionali per la comunità IT.

Secondo Mike Baird, Managing Director di Red Education, che ha assistito a una crescente domanda di formazione sulla sicurezza cloud: «Quando l’adozione della tecnologia supera le competenze necessarie per supportare il cambiamento, le aziende diventano ancora più esposte al rischio di sicurezza informatica. Attraverso Cloud Academy, Check Point e Red Education stanno affrontando questa lacuna offrendo formazione e certificazione alle aziende in venticinque sedi in Asia Pacifico e nelle Americhe. Siamo onorati di far parte di questo programma come partner Platinum Elite e centro di formazione autorizzato».

Infine, per Daniel Hurel, VP Cyber Security and Next Generation Solutions EMEA di Westcon: «Siamo lieti di far parte di Check Point Cloud Academy. L’adozione del cloud continua a crescere nella regione EMEA e i cybercriminali stanno adottando metodi di attacco più sofisticati. Le organizzazioni vogliono rimanere protette nel cloud, ma hanno bisogno delle competenze e degli strumenti necessari per farlo. La formazione e la certificazione in questo settore chiave rimarranno al centro dell’attenzione e offriremo il programma di certificazione di Check Point Software in sette sedi in EMEA come parte del nostro impegno a supportare le esigenze di sicurezza cloud delle aziende».

Il livello di riconoscimento ATC Platinum Elite di Check Point Software è uno stato che i partner di formazione acquisiscono quando arrivano al livello più alto del programma di formazione e di certificazione. Arrow ECS, Westcon Security e Red Education hanno ricevuto lo stato di Platinum Elite per i loro servizi di formazione di qualità. Hanno anche aperto la strada all’erogazione di corsi di formazione incentrati sulla sicurezza cloud.