Come impatta il business sulla digitalizzazione di fabbrica? Qual è il ruolo della tecnologia di connettività (sia cablata che wireless) nel percorso delle aziende che lavorano per diventare digital-first? Perché è necessario lavorare nell’ottica di ecosistema e stringere partnership per accelerare l’adozione della digitalizzazione anche in ambito industriale? A queste ed altre domande ha provato a rispondere Analog Devices con uno studio commissionato a Forrester Consulting sull’innovazione industriale dal titolo “Seamless Connectivity Fuels Industrial Innovation” (SCOPRI DI PIU’ QUI).

Dallo studio emerge che le imprese del settore manifatturiero che hanno investito in tecnologie di connettività (“alta maturità”) si trovano in una posizione di vantaggio competitivo e sono meglio posizionate per guidare l’innovazione rispetto alle aziende che sono state più lente a implementare la connettività (“bassa maturità”) in tutto il contesto produttivo.

Lo studio, che è stato presentato durante la Tavola Rotonda “Incontro tra connettività e Industria 4.0”, organizzata da Analog Devices e Forrester e che ha visto la partecipazione anche di ABB e Verizon, è basato su un sondaggio che ha coinvolto oltre 300 dirigenti di produzione, operation e connettività in tutto il mondo e ha rivelato che l’85% delle aziende ad alta maturità sta attualmente utilizzando tecnologie IIoT (Industrial Internet of Things) in gran parte dei reparti produttivi/all’interno dei propri stabilimenti produttivi, rispetto al 17% delle organizzazioni a bassa maturità. Più della metà (53%) delle aziende a bassa maturità riferisce che le proprie apparecchiature legacy non sono in grado di comunicare con altri asset.

“Lo scorso anno ha rappresentato un vero catalizzatore per la trasformazione digitale e molte aziende avevano bisogno di orientarsi e adottare strategie di connettività che le aiutassero a diventare più agili e a porre le basi per le future innovazioni”, ha dichiarato Martin Cotter, SVP Industrial, Consumer & Multi-Markets di Analog Devices. “Vediamo una grande opportunità nell’adozione di soluzioni di connettività, compreso il 5G, per aiutare le organizzazioni a ottenere dati più rapidamente, abilitando le applicazioni finali”.

I risultati della ricerca sull’innovazione industriale indicano che:

Le aziende connesse ritengono che il miglioramento dell’affidabilità della rete (compresa l’implementazione di reti 5G) creerà opportunità notevoli: il 68% delle aziende ad alta maturità afferma che ciò consentirà loro di fare un uso migliore dell’infrastruttura cloud esistente e il 66% ritiene che i loro dati industriali e IP saranno più sicuri. Al contrario, solo il 21% delle aziende a bassa maturità ritiene che il miglioramento dell’affidabilità della rete contribuirà a migliorare la sicurezza. Tuttavia, tutti gli intervistati concordano sul fatto che il miglioramento dell’affidabilità della rete migliorerà l’efficienza, liberando i dipendenti che sono costantemente impegnati a risolvere i problemi di inattività.

Questa ricerca di Analog Devices sull’innovazione industriale mette in evidenza che, mentre molte aziende stanno beneficiando della prospettiva della connettività industriale, altre incontrano significativi ostacoli da superare legati alle proprie attrezzature legacy e al alla mancanza di competenze. Sia la una carenza di competenze interne che dall’interoperabilità di sistemi e dati rappresentano due grandi ostacoli alla modernizzazione della produzione.