Yara, azienda norvegese leader globale nel settore della nutrizione delle colture, ha stretto una partnership strategica con il cloud provider Amazon Web Services (AWS) per sviluppare una piattaforma di produzione digitale (DPP) per migliorare ulteriormente la sicurezza, l’affidabilità, la qualità del prodotto e l’efficienza degli impianti.

Questa piattaforma appena sviluppata con AWS sarà l’abilitatore chiave per digitalizzare l’intero sistema di produzione di Yara, composto da 28 siti produttivi (con un totale di 122 unità produttive che presentano diversi processi di produzione come NPK, ammoniaca, acido nitrico, granulazione nitrato e impianti di anidride carbonica) e 2 miniere. La piattaforma di produzione digitale DPP fungerà da nucleo digitale per acquisire e analizzare in modo sicuro dati nuovi ed esistenti ed ottenere informazioni più dettagliate.

In combinazione con le applicazioni integrate nel DPP, Yara mira ad accelerare l’eccellenza operativa ottimizzando la produttività in modo sicuro e sostenibile, riducendo il consumo energetico e i tempi di inattività degli impianti e migliorando la sicurezza e il controllo qualità nei suoi siti produttivi. Il nuovo DPP supporterà anche la creazione di un ecosistema di produzione digitale in cui partner come fornitori, distributori, produttori e startup saranno in grado di connettersi, integrarsi e collaborare a nuovi modelli di business in maniera facile e sicura.

“Siamo orgogliosi di aiutare Yara con la sua importante missione di nutrire responsabilmente il mondo e proteggere il pianeta per gli anni a venire. La trasformazione del loro sistema di produzione è un altro esempio di come AWS aiuti e supporti gli sforzi di innovazione unici dei clienti”, ha dichiarato Bill Vass, VP of Technology, AWS, Inc.

La piattaforma utilizzerà la grande varietà delle tecnologie AWS (tra cui Internet of Things (IoT), calcolo, storage, analisi e machine learning) per ottimizzare l’utilizzo di risorse come compressori e pompe, nonché la sicurezza dei processi, l’affidabilità delle risorse e i volumi di produzione. Si farà anche uso di nuove tecnologie come droni e robotica, che aiuteranno i dipendenti ad evitare situazioni pericolose sul posto di lavoro.