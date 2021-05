Unieuro è oggi il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia con cinque canali di vendita tra B2C e B2B, grazie a una rete capillare di oltre 500 negozi su tutto il territorio nazionale tra diretti (270) e affiliati (250) e a un esteso presidio dell’online con la piattaforma digitale unieuro.it e al pure player monclick.it.

L’azienda ha sede a Forlì e dispone di due piattaforme logistiche a Piacenza e a Palermo, conta circa 5.400 dipendenti e ricavi che nell’esercizio 2020/21 si sono attestati a 2,7 miliardi di euro, di cui oltre 500 milioni generati online.

La scelta di Unieuro per ottenere il pieno controllo dei dati

Come spiegato in una nota ufficiale da Luigi Pontillo, ICT Director di Unieuro: «Sono entrato in Unieuro due anni fa a seguito della riorganizzazione dei sistemi informativi, che sono passati dalla divisione Operations sotto la responsabilità della divisione Omnichannel per mettere l’innovazione tecnologica alla base della trasformazione dei nostri canali e subito mi sono occupato di una ricognizione di IT strategy per definire un piano industriale triennale. Questa analisi ha mostrato la necessità di intervenire sull’ERP, progetto che inizialmente non era pianificato. È risultato tuttavia subito evidente che per poter abilitare una reale omnicanalità bisognasse rendere più efficiente il modello adottato in azienda per la gestione e la distribuzione dei dati. Da qui l’esigenza di iniziare con una revisione del sistema gestionale».

Il nuovo ERP doveva coprire da un lato il fabbisogno di dati in chiave omnichannel e dall’altro offrire tutto il supporto tecnologico per poter mettere a disposizione i servizi di Unieuro, online e all’interno dei negozi. La scelta di orientarsi sulla tecnologia SAP è stata dettata sia dalla presenza all’interno del gruppo della soluzione SAP Commerce sia dall’evoluzione tecnologica offerta da SAP HANA.

Con il supporto dei suoi partner di consulenza e tecnologici, Unieuro ha puntato sul core SAP S/4HANA, per sostituire il precedente sistema customizzato ormai datato e non in grado di sostenere e integrare tutti i processi e le nuove esigenze di omnicanalità del gruppo, integrandolo con SAP Customer Activity Repository (SAP CAR), per pianificare il business in base alle richieste dei clienti e al loro comportamento di acquisto. Grazie a SAP CAR, Unieuro è in grado di prevedere la domanda di prodotti su tutti i canali, mentre la velocità e l’agilità di SAP HANA forniscono le informazioni sulle vendite e sull’inventario in tempo reale, che vengono messe a disposizione di tutta la rete dei negozi fisici e online dell’azienda.

Ancora per Pontillo: «L’implementazione di SAP S/4HANA è avvenuta in tempi record. SLa durata netta di esecuzione del progetto, dalla firma dell’accordo al live, è stata di solo 12 mesi. Alle dieci del mattino del lunedì del live avevamo già oltre mille scontrini in coda, all’anno ne emettiamo almeno 30 milioni. Sicuramente i tempi sono stati serrati, ma il primo fattore critico del successo di un nuovo ERP è la rapida integrazione. In quest’epoca le imprese, il mercato e gli scenari di business evolvono molto rapidamente, e impiegare troppo tempo per implementare un progetto tecnologico può comportare il rischio di adottare un modello destinato a una veloce obsolescenza. Il secondo fattore critico del successo di questo progetto è stata la totale sintonia di tutte le parti coinvolte, funzioni di business ed oltre 20 partner di servizi, e abbiamo tutti impiegato grandi energie per raggiungere i risultati che ci eravamo prefissati».

L’intera organizzazione coinvolta nel progetto di digital transformation

Il passaggio innovativo alla tecnologia SAP ha visto il pieno supporto da parte del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore Delegato e di tutto il Top Management di Unieuro che hanno trasmesso l’importanza e l’urgenza di indirizzare l’organizzazione verso un progetto di trasformazione digitale che portasse rapidamente il gruppo verso l’obiettivo di modernizzare i propri sistemi e rendere l’azienda in grado di adottare una strategia vincente per raggiungere la piena ominicanalità.

Oggi, gli utenti di Unieuro che accedono a SAP S/4HANA sono circa 350 e in questa prima fase del progetto sono stati coinvolti i collaboratori che lavorano per i processi di sede; il secondo passo vedrà l’estensione del nuovo sistema a tutti i punti vendita per creare un modello dati omnicanale con l’aiuto di una tecnologia che riesce a supportare le richieste di servizi in modalità bidirezionale.

Il passaggio al nuovo sistema ERP è stato accompagnato da un percorso di formazione e assistenza, con l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, totalmente da remoto. Dopo il go-live del progetto sono stati offerti nuovi servizi agli utenti per il rafforzamento delle competenze con servizi di front-end, tra cui room virtuali sempre attive con un esperto di riferimento pronto nell’“how to”, un canale di help desk potenziato e una war room di secondo livello per affrontare i temi più urgenti con Senior specialist e Direttori di funzione.

A tutto questo, Unieuro ha aggiunto due livelli di controllo dei processi a sistema, uno tecnologico per il monitoraggio delle performance dei flussi e delle infrastrutture IT e uno funzionale per misurare il grado di adozione della soluzione SAP attraverso le numeriche di oggetti transazionali, come gli ordini di acquisto e di vendita creati o le fatture emesse.

Come concluso dall’ICT Director di Unieuro: «Sono molto contento e piacevolmente sorpreso del livello di adozione degli utenti: per quanto ho potuto riscontrare direttamente, i colleghi hanno dimostrato un approccio corretto all’innovazione e al cambio culturale. Un altro passaggio importante consiste nel formare gli utenti business sulle nuove tipologie di informazioni disponibili e l’arricchimento di dati a cui possono accedere con il passaggio al nuovo sistema SAP».

Accessibilità estesa del dato, in tempo reale e certificata

I vantaggi riscontrati dopo l’avvio del progetto hanno evidenziato benefici importanti che riguardano l’accessibilità del dato, soprattutto in un contesto come quello di Unieuro dove i numeri generati dalle attività quotidiane sono molto elevati, in maniera unica per tutte le funzioni dell’organizzazione e la possibilità di ottenere informazioni in tempo reale, ordinate e certificate per prendere decisioni informate in un’ottica di miglioramento del business e della customer experience.

Un altro vantaggio è quello legato al tema tecnologico, SAP S/4HANA offre infatti la possibilità di accogliere e gestire le richieste di servizi e consumo di servizi, come la pianificazione della supply chain o l’esecuzione dell’omnicanalità, in un ambiente tecnologico adeguato e all’altezza del costante bisogno di innovare.

L’impatto COVID-19 sul canale e-commerce di Unieuro

Come per molti altri retailer, anche per Unieuro l’emergenza sanitaria e i diversi lockdown programmati hanno visto sollecitato e stressato molto il canale delle vendite online ma anche grazie al supporto della piattaforma Commerce di SAP, l’azienda è riuscita a reggere al contraccolpo del momento.

Per Bertha Bazzoffia, Financial Manufacturing Energy and Consumer Industries Sales Director SAP Italia: «Unieuro è un esempio brillante di azienda che a tutti i livelli organizzativi ha saputo sposare con successo l’innovazione, consapevole del vantaggio competitivo che la tecnologia SAP è in grado di offrire a una realtà che opera in un contesto molto concorrenziale come quello retail dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici. La scelta di affidarsi a SAP S/4HANA offrirà a Unieuro molteplici spunti per potenziare il proprio business e crescere in tutti i canali che oggi presidia».