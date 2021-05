WSS Italia, azienda Var Group che fornisce soluzioni e servizi nell’ambito dell’Information Technology, ha lanciato il suo podcast intitolato “IT-Indiscutibilmente Tecnologiche”.

L’obiettivo è chiaro: fornire esempi concreti di donne che hanno basato la propria carriera sul mondo dell’IT. Il podcast è realizzato da Radio IT, la piattaforma podcast dedicata al mondo dell’IT e del Digitale con il patrocinio di Assintel – Associazione Nazionale Imprese ICT.

Quattro episodi, ognuno con una protagonista diversa: Rossella Arcadi, Responsabile IT dei Musei Reali Torino – MiBACT, Nicoletta Bernasconi, Product Manager IBM i – IBM Italia, Laura Gizzi, Head Marketing Platform Partnership di Google, e Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group, che raccontano la propria esperienza in un settore in cui il gender gap è ancora evidente, soprattutto per quanto riguarda le posizioni manageriali.

Fin dagli albori il mercato dell’Information Technology è stato caratterizzato da una decisa discriminazione di genere. Quando si tratta di sfidare gli stereotipi esistenti, spesso aiuta avere dei modelli di riferimento da cui trarre ispirazione e fiducia.

Secondo lo studio condotto da Kaspersky, Women in Tech, in Italia il 40% delle donne sostiene che la carriera degli uomini nel settore tecnologico progredisca più velocemente della loro. Questo avviene nonostante già da un paio di anni l’Unione Europea abbia dichiarato come l’aumento della presenza femminile sia un fattore strategico per la crescita digitale dell’intero Continente.

IT-Indiscutibilmente Tecnologiche: fatto da donne per le donne

Proprio per questo motivo, in questo podcast sono solo voci femminili a raccontare il settore dell’IT e raccontarsi nel loro ruolo di donne e manager. Volto e promotrice di questa iniziativa è Giulia Giusto, Marketing & Communication Manager di WSS Italia, che in merito a questa iniziativa ha dichiarato: «WSS Italia è sul mercato IT da oltre vent’anni e la nostra esperienza conferma la scarsissima presenza di quote rosa nei reparti IT delle aziende con le quali lavoriamo. Nel nostro piccolo, con questo podcast, volevamo farci portavoce di modelli positivi che potessero testimoniare la capacità e la competenza delle donne nel mondo della tecnologia».

Come sottolineato nella medesima nota ufficiale da Massimo Fumagalli, Managing Directordi WSS Italia: «Ho creduto da subito nel progetto. Noi in primis come WSS abbiamo una presenza femminile importante tra i nostri collaboratori. Ad esempio il Direttore di tutta l’area tecnica è una donna».

Il podcast “IT-Indiscutibilmente tecnologiche” è disponibile sulle migliori piattaforme.