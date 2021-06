Alla conferenza globale SAPPHIRE NOW, SAP ha annunciato una solida visione per creare nuove comunità business, migliorare i risultati aziendali, affrontare meglio le mutevoli condizioni economiche e geopolitiche e aumentare il proprio impatto per essere connessi e sostenibili.

In tal senso, SAP ha annunciato il primo passo verso la creazione della più grande business network del mondo con SAP Business Network, che riunirà insieme Ariba Network, SAP Logistics Business Network e SAP Asset Intelligence Network. In questo modo, oltre 5.5 milioni di organizzazioni beneficeranno dall’essere membri connessi di questa comunità.

A sostegno di questo importante annuncio, SAP ha anche presentato diverse innovazioni per aiutare le aziende a modernizzare e digitalizzare i propri processi di business per diventare imprese intelligenti. Inoltre, i clienti possono ottenere vantaggi da un nuovo portfolio di applicazioni di business specifiche per la sostenibilità che offrono livelli di trasparenza eccezionali e funzionalità per la misurazione su tutta la supply chain.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Christian Klein, CEO e Member of the Executive Board di SAP: «Durante questo anno senza precedenti, l’importanza delle comunità di cui siamo parte non è mai stata più evidente. La nostra nuova visione darà vita alla più grande business community del mondo, e permetterà ai clienti di connettersi facilmente con altre aziende lungo le supply chain e creare economie di rete tra settori diversi».

Connessi e sostenibili nel nuovo SAP Business Network

Anche se tutti abbiamo visto il potere delle reti nelle nostre vite personali, questo ecosistema connesso per le aziende che lavorano insieme è unico. I membri del nuovo SAP Business Network potranno accedere a un singolo portale unificato per ottenere una visione olistica dell’ecosistema della supply chain, logistica e tracciabilità, e gestione e manutenzione delle attrezzature.

Durante la pandemia, le aziende più resilienti sono state quelle che hanno abbracciato la tecnologia per trasformare i propri processi di business. Coloro che hanno semplicemente sfruttato l’infrastruttura cloud e non hanno effettivamente digitalizzato i processi aziendali più importanti non sono riusciti a tenere il passo e a diventare connessi e sostenibili.

Per consentire a ogni azienda di diventare un’impresa intelligente, SAP ha annunciato RISE with SAP con pacchetti di trasformazione per settori specifici. Basandosi sul successo dell’introduzione dell’offerta

RISE with SAP a gennaio, i pacchetti creati per settori specifici forniscono la trasformazione aziendale as a service con cinque soluzioni cloud su misura per il settore retail, prodotti di consumo, automotive, utilities e macchinari e componenti industriali.

Nonostante un breve calo delle emissioni di carbonio negli ultimi 12 mesi, il 2021 è sulla strada per far segnare il secondo aumento più alto nella storia delle emissioni. La sostenibilità è importante per il successo del business quanto entrate e profitti. Questo è il decennio in cui le aziende devono agire.

L’obiettivo dichiarato di SAP è rendere misurabile la protezione del clima, rendere visibili diversità e inclusione e trasparenti le responsabilità etiche.

Per raggiungere questo obiettivo e rendere operativa la sostenibilità come processo di business principale, SAP ha annunciato un portafoglio di nuovi prodotti specifici per la sostenibilità. Questo include la soluzione SAP Responsible Design and Production per garantire che i progettisti di prodotto possano fare scelte sostenibili, dal design iniziale del prodotto fino alla produzione; la soluzione SAP Product Footprint Management per monitorare la sostenibilità attraverso il ciclo di vita del prodotto; e la soluzione SAP Sustainability Control Tower per fornire visibilità end-to-end.