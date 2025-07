Amer Sports ottimizza le operazioni con il cloud di SAP

Una delle aziende più affermate nel nostro Paese in ambito trasformazione digitale è, senza dubbio, SAP che annuncia l’avvio di una nuova partnership con Amer Sports, gruppo globale di brand iconici dello sport e dell’outdoor, tra cui Arc’teryx, Salomon, Wilson, Peak Performance, Atomic e Armada. Il Gruppo ha intrapreso il percorso RISE with SAP per accelerare la sua trasformazione digitale.

Amer Sports è uno dei primi brand ad adottare SAP S/4HANA Cloud Private Edition, fashion and vertical business

Riconoscendo i limiti dei sistemi legacy on-premise, Amer Sports ha migrato il brand Arc’teryx alla soluzione SAP S/4HANA Cloud Private Edition, fashion and vertical business, creando un core digitale, scalabile e pronto per il futuro. Amer Sports aveva bisogno di una soluzione che offrisse prevedibilità dei costi con un modello di abbonamento, aggiornamenti tecnologici regolari e accesso a tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale, il monitoraggio della sostenibilità e analisi avanzate.

Con attività in oltre 40 paesi e più di 13.000 dipendenti, Amer Sports è uno dei primi clienti a implementare la soluzione SAP S/4HANA Cloud Private Edition, fashion and vertical business. Nell’ambito del suo più ampio percorso di trasformazione, l’azienda ha già avviato la migrazione del suo sistema globale basato su SAP ERP Central Component e sta collaborando attivamente con SAP su diversi casi di utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Infine, Amer Sports è un cliente beta per SAP Business Data Cloud e fornisce feedback sulla soluzione software-as-a-service lanciata lo scorso febbraio che unifica e gestisce diversi dati SAP e si connette in modo fluido con dati di terze parti.

Dichiarazioni

“SAP S/4HANA Cloud è il punto di ingresso ideale nell’era della pianificazione delle risorse aziendali basata sul cloud“, ha dichiarato Stefan Schubert, Senior Vice President e CIO del gruppo IT, Amer Sports. “Passare al cloud è qualcosa di più di un semplice aggiornamento della nostra infrastruttura tecnologica. Per noi, il passaggio a un ambiente ERP standardizzato sblocca il potenziale delle innovazioni future e consente ai nostri brand di innovare più rapidamente e operare con maggiore agilità“.

“Operando in un settore in cui l’agilità della supply chain, la comprensione dei dati, la sicurezza e la continuità operativa sono fondamentali, siamo orgogliosi di collaborare con Amer Sports per fornire queste funzionalità avanzate“, ha dichiarato Manos Raptopoulos, Chief Revenue Officer di APAC, EMEA e MEE di SAP. “Ciò consente a Amer Sports di innovare più rapidamente, ottimizzare le sue operazioni e offrire esperienze eccezionali alla sua vasta comunità di atleti e amanti dell’avventura e della vita all’aperto“.