Dal 15 al 18 giugno torna Tech Experience 2021, l’evento annuale messo a punto da Exclusive Networks, con la collaborazione e partecipazione dei Vendor più innovativi del settore, tra cui Fortinet, Eaton, Exabeam, Extreme Networks, FireEye, HYCU, Infoblox, Nutanix, Palo Alto Networks, Proofpoint, Rubrik, SentinelOne, WALLIX, WatchGuard, Zyxel.

Sarà l’occasione per presentare tutte le novità in ambito di Cybersecurity, Cloud Transformation, IoT e OT in un format dirompente e innovativo dal taglio televisivo in forma virtuale, che quest’anno si focalizzerà su “Economia e tecnologia, il binomio essenziale per la ripartenza”

Tech Experience 2021 si configura, infatti, come un momento di confronto per aiutare le aziende ad orientarsi in questo periodo particolarmente sfidante.

Anche per questo, l’evento prevede una sessione plenaria il 15 giugno e tre giornate, il 16-17-18 giugno, con le PowerSession e i Tech Workshop, sessioni tecniche organizzate con il patrocinio di Clusit e tenute dai maggiori vendor player del mercato IT.

Da qui una ricca agenda per Tech Experience 2021 con:

– Approfondimenti e novità di Cybersecurity, Cloud Transformation, IoT e OT;

– Tavole rotonde tematiche;

– Special guest per ironizzare e aggiungere un sorriso.

La partecipazione alle sessioni previste in Tech Experience 2021 contribuisce a maturare crediti formativi CPE (Continuing Professional Education) necessari per il mantenimento delle certificazioni professionali.

Per consultare l’agenda completa, cliccate QUI.