ReeVo ha annunciato di aver stretto un accordo commerciale con Darktrace, specialista a livello mondiale nel settore della Cybersecurity – Artificial Intelligence, da poco quotata al mercato LSE (London Stock Exchange).

L’accordo consentirà a ReeVo di incrementare la capacità di identificazione e risposta alle minacce cyber dei propri servizi cloud e di proporre, ai propri clienti, l’esclusiva tecnologia Darktrace che grazie all’intelligenza artificiale è in grado di rilevare, indagare e rispondere autonomamente a minacce informatiche avanzate, tra cui quelle interne, esterne, ransomware e tentativi di accesso ai dati non autorizzati.

I servizi di ReeVo protetti da un “sistema immunitario digitale”

In questo modo, tutti i servizi cloud e hybrid cloud di ReeVo saranno protetti da un “sistema immunitario digitale” in grado apprendere, evolvere e rilevare, senza affidarsi a regole o precedenti supposizioni, i segnali deboli di un attacco. Darktrace, infatti, è l’unica soluzione in grado di bloccare gli attacchi alla velocità delle macchine e di farlo con estrema precisione pur in presenza di una minaccia sconosciuta.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Antonio Giannetto, Fondatore e Amministratore Delegato di ReeVo: «Siamo molto orgogliosi di aver concluso questo accordo con Darktrace, una realtà internazionale di assoluto valore e con soluzioni uniche nel settore della Cybersecurity. Grazie a questa partnership saremo in grado di estendere i nostri servizi ad alto valore aggiunto ai clienti, permettendoci così di migliorare la nostra penetrazione del mercato delle PMI, segmento maggiormente esposto ai cyber attacchi. Abbiamo, infatti, già avviato alcune importanti trattative con i nostri clienti che desiderano usufruire di questi innovativi servizi».

Per Corrado Broli, Country Manager Italia, Darktrace: «Poiché le aziende a livello globale si sono orientate verso lo smart working e hanno adottato strumenti sempre più basati sul cloud, è emersa una nuova ondata di minacce sofisticate, facendo crescere la domanda di soluzioni cyber autonome. In questo contesto, è un piacere annunciare la nostra partnership con ReeVo, il primo Cloud Provider italiano scelto da Darktrace. Questa collaborazione garantisce un livello di protezione unico sul mercato, che consentirà a più organizzazioni di sfruttare i vantaggi del cloud, proteggendole al contempo da sofisticati cyber attacchi».