TeamViewer, fornitore leader mondiale di soluzioni di connettività remota e per la digitalizzazione del mondo del lavoro, annuncia una nuova partnership con SAP. Le due aziende uniscono gli sforzi per guidare la trasformazione digitale nel mondo del lavoro e dei processi in ambito industriale. La partnership aiuterà ad affrontare meglio la rapida e crescente esigenza da parte dei clienti di disporre di servizi migliori e basati sui risultati.

L’accordo prevede l’integrazione della soluzione Frontline di TeamViewer – una suite per il supporto remoto basata sulla Realtà Aumentata per i dipendenti cosiddetti “deskless” (ovvero quei lavoratori che non sono sempre vincolati da un computer) – nelle soluzioni SAP per la gestione delle risorse e dei servizi, nonché una strategia congiunta di go-to-market con l’ingresso di TeamViewer nel programma partner.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stefan Krauss, SVP & GM Discrete Industries and Energy & Natural Resources di SAP: «Con il recente lancio del cloud per il mondo industriale da parte di SAP, semplifichiamo l’accesso a soluzioni verticali innovative – costruite da SAP e dai nostri partner su una piattaforma aperta. La suite AR Frontline di TeamViewer sta contribuendo a creare un grande valore aggiunto per i nostri clienti, poiché migliora le attività quotidiane dei dipendenti “deskless” grazie ad una tecnologia intelligente. I processi basati sull’AR possono aumentare significativamente la produttività, ridurre gli errori umani e i tempi di fermo macchina e quindi diminuire i costi. Non vediamo l’ora di collaborare con TeamViewer per accelerare la digitalizzazione nel processo di produzione dell’industria manifatturiera discreta».

Per Alfredo Patron, EVP Business Development di TeamViewer: «L’ingresso nel programma dei partner di SAP è un’importante testimonianza dei nostri recenti investimenti e successi nel mercato enterprise. È l’inizio di una cooperazione a lungo termine con l’obiettivo condiviso di consentire la trasformazione digitale dei processi aziendali essenziali lungo tutta la supply chain. Attraverso questa partnership, insieme possiamo aiutare i clienti ad accelerare la loro digitalizzazione e portare l’innovazione fino ai dipendenti che si trovano in prima linea su scala globale. Grazie all’integrazione tecnologica di TeamViewer Frontline nelle soluzioni SAP per la gestione delle risorse e dei servizi, i clienti potranno beneficiare di una tecnologia AR all’avanguardia, di una grande usabilità e di un’esperienza operativa senza soluzione di continuità».

I primi casi di applicazione congiunti frutto della partnership includeranno la risoluzione dei problemi a distanza basata sull’AR, rapida e precisa, per motivi di manutenzione e riparazione dei macchinari industriali e della produzione di componenti presso i clienti SAP. TeamViewer Frontline e la soluzione di assistenza da remoto basata su AR che è integrata nei dispositivi indossabili come gli smart glasses, permette agli esperti di assistenza di guidare in tempo reale i lavoratori attraverso una serie di processi senza necessità di spostamenti per essere in loco. L’integrazione garantirà il pieno controllo in quanto tutte le azioni saranno registrate automaticamente nel sistema software SAP. Questi primi casi d’uso saranno parte di tutte le attività di go-to-market a livello mondiale nell’ambito della partnership.

TeamViewer Frontline è già stato adottato e viene utilizzato da primarie aziende internazionali come Deutsche Post DHL, BMW o Coca-Cola Hellenic Bottling Company.