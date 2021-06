Colt Technology Services annuncia il potenziamento della sua IQ Packet Network globale attraverso l’implementazione di soluzioni all’avanguardia come l’hardware Silicon One di Cisco, la tecnologia “pluggable” 400G OpenZR+ e il software Segment Routing MPLS.

Questo approccio innovativo, che vede Colt sfruttare una combinazione di tecnologie avanzate hardware e software con capacità di 400G, ha permesso all’azienda di fornire ai suoi clienti globali una migliore rete ad alta larghezza di banda e una connettività definita dal software. Inoltre, grazie a queste innovazioni, Colt si conferma leader nel settore della sperimentazione e dell’adozione della tecnologia 400G OpenZR + di Acacia per le connessioni inter-metropolitane a lungo raggio superiori a 200 km.

Colt IQ Packet Network: oltre 900 data center collegati

Dal lancio della IQ Network nel 2016, Colt ha continuato a sostenere l’innovazione del networking di nuova generazione attraverso un ampio programma di investimenti, test e implementazione di tecnologie all’avanguardia. Oggi la rete IQ collega oltre 900 data center in Europa e Asia, i più grandi centri industriali del Nord America, e oltre 29.000 edifici, e questi numeri sono in crescita.

Colt ha lavorato a stretto contatto con Cisco, con cui ha stretto una partnership strategica nel 2019, per ottimizzare ed evolvere la IQ Network, passando da una velocità di 100G a 400G. Questo ha permesso a Colt di far fronte all’aumento esponenziale della domanda di servizi di rete ad alta larghezza di banda e di essere pronta a supportare la trasformazione digitale dei propri clienti in tutto il mondo.

Per soddisfare le esigenze di connettività di oggi e di domani

L’hardware Silicon One di Cisco fa convergere i livelli di rete ottica e IP per un’architettura più semplice e scalabile, che garantisca una maggiore efficienza energetica ed economica e riduca lo spazio utilizzato nei data center e nelle sedi. Segment Routing MPLS offre funzionalità software che semplificano ulteriormente la rete e forniscono un controllo dettagliato per garantire SLA rigorosi.

Queste soluzioni, unite alla tecnologia “pluggable” 400G OpenZR +, rendono la IQ Packet Network di Colt una rete ad elevata larghezza di banda definita dal software capace di soddisfare le esigenze di connettività di oggi e di domani.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Vivek Gaur, Vice President – Network Engineering, Colt: «Colt si impegna a garantire che la sua rete sia sempre in prima linea nell’innovazione tecnologica e questo ultimo investimento è un ulteriore passo nella nostra strategia di ottimizzazione della rete, poiché continuiamo a sfruttare le tecnologie ottiche e di pacchetto di nuova generazione. Negli ultimi due anni, Colt e Cisco hanno costruito una relazione strategica incentrata sull’innovazione e siamo entusiasti di continuare a superare i limiti sia per i nostri clienti che per tutto il settore. Sappiamo che la richiesta di servizi a banda ultra larga è in aumento. Con la tecnologia Cisco all’interno della nostra rete, avremo una rete core a pacchetto scalabile ed efficiente che soddisfa le esigenze di connettività dei nostri clienti in tutto il mondo».

Per Adam MacHale, Vice President of EMEAR Service Provider, Cisco: «Internet oggi è un elemento essenziale dell’infrastruttura nazionale e deve essere continuamente reinventato per trasformare il modo in cui viviamo. Colt sta contribuendo ad accelerare questo processo essendo uno dei primi fornitori di rete a sfruttare tutte le capacità dell’ottica coerente a innesto OpenZR+ da 400G nell’interconnessione dei data center per applicazioni metropolitane e di lungo raggio. Non vediamo l’ora di continuare il nostro entusiasmante viaggio insieme a Colt e di sprigionare tutta la potenza delle tecnologie Routed Optical Networking».