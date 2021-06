Durante questi anni abbiamo iniziato a vedere un cambiamento netto in termini di modello dalla fornitura di giochi come beni alla fornitura di giochi come servizio. Ciò significa che in futuro, l’accesso ai giochi potrebbe essere sempre più venduto tramite un modello di abbonamento a una libreria di giochi che può essere trasmessa in streaming su un dispositivo. Ciò contrasta con gli acquisti una tantum di giochi singoli, che fino ad ora è stato il modello di business prevalente.

Aziende di grande successo nei settori correlati, come l’intrattenimento e il software, hanno compiuto cambiamenti simili verso la fornitura dei loro prodotti come servizi sotto un modello di abbonamento: Netflix è passata dall’invio di copie fisiche dei DVD ai propri clienti all’offerta di streaming e download della sua libreria a loro sotto i livelli di abbonamento. Microsoft e Adobe hanno spostato l’attenzione dagli acquisti una tantum del software Office e Creative Suite all’offerta delle loro linee di prodotti tramite download digitale con un modello di abbonamento. Guardando indietro alle precedenti fasi di sviluppo e al confronto con le industrie correlate, questo cambiamento sembra essere il prossimo passo logico anche nell’evoluzione dell’industria dei videogiochi.

Ci sono alcune prove che le transizioni al modello di abbonamento e ai giochi come servizio sono già in corso. La Playstation Now di Sony trasmette i giochi su PC, PS4 e alcuni dispositivi iOS. Un altro servizio, Shadow, è un servizio in abbonamento che offre giochi basati su cloud su Windows, macOS, Linux, Android, iOS e un servizio beta su Ubuntu. Playstation Now, Shadow e i futuri servizi live come Google Stadia, Project xCloud “Netflix for games” di Microsoft e il servizio in sviluppo di Amazon, secondo quanto riferito, stanno tutti riducendo i giochi sulle macchine su cui dobbiamo giocare e altro ancora sulla forza delle nostre connessioni Internet. Con l’aumento di questi servizi di streaming e quelli come Apple Arcade che riducono il requisito di avere un dispositivo più potente, più persone sono in grado di giocare a tutti i tipi di giochi.

Ci sono alcune prove che le transizioni al modello di abbonamento e ai giochi come servizio sono già in corso. La Playstation Now di Sony trasmette i giochi su PC, PS4 e alcuni dispositivi iOS. Un altro servizio, Shadow, è un servizio in abbonamento che offre giochi basati su cloud su Windows, macOS, Linux, Android, iOS e un servizio beta su Ubuntu. Playstation Now, Shadow e i futuri servizi live come Google Stadia, Project xCloud "Netflix for games" di Microsoft e il servizio in sviluppo di Amazon, secondo quanto riferito, stanno tutti riducendo i giochi sulle macchine su cui dobbiamo giocare e altro ancora sulla forza delle nostre connessioni Internet. Con l'aumento di questi servizi di streaming e quelli come Apple Arcade che riducono il requisito di avere un dispositivo più potente, più persone sono in grado di giocare a tutti i tipi di giochi. Questi servizi emergenti, streaming e non streaming, stanno abbassando la barriera all'ingresso per i giochi e invitando nuove persone a giocare.

Inoltre, queste nuove innovazioni toccano anche le industrie collegate e potrebbero andare oltre la stimolazione della concorrenza e dell’innovazione nel settore dei videogiochi. Questi primi giorni di transizione allo streaming potrebbero aumentare la necessità di velocità di connettività Internet più veloci e stabili, probabilmente aumentando la domanda di concorrenza da parte dei consumatori nel mercato della banda larga. Tuttavia, fino a quando questi servizi emergenti non raggiungeranno l’età adulta, probabilmente non saranno impiegati da giocatori professionisti. L’input lag e la latenza sono entrambi problemi che questi servizi dovranno eliminare completamente prima di essere accettati dai giochi professionali, il che significa che è probabile che modelli più tradizionali e modelli “gaming as a service” coesistano, rivolgendosi a diversi segmenti del mercato.