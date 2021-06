Una customer experience personalizzata rappresenta la principale priorità strategica tra le aziende di tutto il mondo per migliorare la soddisfazione del cliente e la resilienza del business. In particolare, le realtà manifatturiere devono assicurarsi di possedere un valore differenziante rispetto alla concorrenza. Infatti, IDC stima che nel 2022 gli investimenti IT globali raggiungeranno 459 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale del 5,2%. Secondo un recente IDC InfoBrief, sponsorizzato da Liferay, le aziende manifatturiere dovrebbero mettere i clienti al centro del loro business, sviluppando una strategia customer-centric.

IDC Research evidenza la necessità di creare ecosistemi consolidati con relazioni forti tra clienti, partner e dipendenti. Inoltre, ci si aspetta che l’intelligenza artificiale giochi un ruolo vitale nell’ottenere una conoscenza approfondita del cliente. Si tratta di elementi considerati essenziali per costruire un business customer-first.

Ignacio Cobisa, Senior Research Analyst di IDC Research Spain, sottolinea che “le aziende manifatturiere devono costruire ecosistemi connessi intorno al proprio brand per fornire ai clienti esperienze senza attrito, mirate e personalizzate utilizzando l’intelligenza artificiale per migliorare l’intero percorso.”

Chi opera nel settore manifatturiero sta cercando nuove modalità per coinvolgere i propri clienti e ancora una volta la tecnologia gioca un ruolo di primo piano. Entro il 2022, a causa di COVID-19, il 70% dei produttori con un target consumer sfrutterà nuovi canali diretti ai consumatori, generando fino al 15% di profitti in più.

IDC Research Spain prevede anche che entro il 2023, i produttori ridurranno il personale on-site del 30%, utilizzando visione artificiale e AR/VR per scalare le competenze da offsite a onsite, fornendo supporto tecnico e di manutenzione da qualsiasi luogo.

In conclusione, la ricerca di Liferay considera le piattaforme digitali come il fulcro di qualsiasi strategia digitale, perché forniscono l’architettura che guida e accelera ogni iniziativa digitale, ottenendo il massimo valore da fonti di dati interne ed esterne. IDC Research Spain stima che entro il 2022, il 75% dei produttori G2000 avrà implementato piattaforme digitali per unificare i dati di prodotti e processi produttivi.

L’Infobrief IDC completo, The Relevance of Customer Centricity in Manufacturing di giugno 2021, è disponibile qui.