Iconsulting, la prima azienda di consulenza italiana focalizzata solo ed esclusivamente sulla creazione di valore strategico partendo dai dati, annuncia un appuntamento online dedicato ai professionisti dell’area Finance e IT di medie e grandi aziende, organizzato in collaborazione con il partner tecnologico Oracle.

Giovedì 8 luglio 2021, alle ore 10, si terrà, infatti, il webinar intitolato: “Intelligent Process Automation per la digitalizzazione del Closing, Consolidato e Reporting”, che si focalizzerà sui vantaggi dell’Intelligent Automation per semplificare articolati processi amministrativi e contabili, apportando importanti benefici in termini di velocità e costi.

Nello specifico, il webinar organizzato da Iconsulting sarà l’occasione per osservare, in particolare: la modernizzazione del processo record-to-report grazie all’automazione, le potenzialità del Continuous Closing per ottenere dati in tempo reale e della comprensione del linguaggio naturale e del comportamento degli utenti per velocizzare closing, consolidato e reporting.

Verranno inoltre approfondite le opportunità del Narrative Reporting, una soluzione collaborativa e centralizzata in grado di unire informazioni finanziarie, statistiche e testuali.

I relatori dell’evento:

Francesco Gessoni, Senior Manager di Iconsulting

Enrico Webber, Business Analytics Senior Consultant di Iconsulting

Stefano Iorio, Master Principal Solution Consultant di Oracle

Massimo Picciallo, Principal Solution Engineer di Oracle

Angelo Marino, Solution Engineer di Oracle

Per partecipare all’evento – completamente gratuito – è necessario compilare il form online qui.