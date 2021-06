Gli anti-malware tradizionali non sono una risposta certa ed efficace al 100% contro i malware. Lo sostiene WatchGuard Technologies, che ha rilasciato il suo nuovo Internet Security Report riferito a Q1 2021 sottolineando come, il 74% delle minacce rilevate nell’ultimo trimestre sono malware zero-day – o minacce per cui non è stata rilevata al momento del rilascio del malware una soluzione antivirus basata su firme – in grado di aggirare le soluzioni antivirus convenzionali.

Il report evidenzia anche un aumento del numero di attacchi alla rete, come gli attaccanti stiano cercando di mascherare e riutilizzare i vecchi exploit, quali sono stati i principali attacchi malware del primo trimestre dell’anno e altro ancora.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Corey Nachreiner, chief security officer di WatchGuard: «L’ultimo trimestre ha registrato il livello più alto di rilevamenti di malware zero-day che abbiamo mai registrato. Il numero di malware evasivo ha effettivamente eclissato quello delle minacce tradizionali, il che è un altro segno che le organizzazioni devono evolvere le proprie difese per stare al passo con attori di minacce sempre più sofisticati. Le soluzioni anti-malware tradizionali da sole sono insufficienti per affrontare le minacce odierne. Ogni organizzazione ha bisogno di una strategia di sicurezza proattiva e stratificata che preveda l’apprendimento automatico e l’analisi comportamentale per rilevare e bloccare minacce nuove e avanzate».

I risultati emersi dall’Internet Security Report di WatchGuard riferito a Q1 2021: