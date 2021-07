Continua l’espansione di WESTPOLE in Europa, grazie alla nascita di una nuova sede operativa in Francia con base a Strasburgo. L’azienda, punto di riferimento nei settori Cloud e Managed Services, impiega già oggi oltre 600 persone su 8 uffici dislocati tra Italia, Belgio e Lussemburgo, generando un fatturato di circa 100 milioni di euro.

WESTPOLE ha scelto la Francia, uno dei principali mercati ICT in Europa, come nuova nazione in cui espandersi grazie a numerosi contratti già in essere con diversi operatori internazionali sia appartenenti al mercato privato che alle istituzioni pubbliche, come la Commissione Europea. La filiale francese aprirà a breve il suo primo ufficio a Strasburgo, attorno alla quale graviterà un numero compreso tra 50 e 70 nuovi dipendenti assunti entro la fine dell’anno.

“Questa nuova tappa nella storia di WESTPOLE conferma le solide fondamenta del gruppo e ne rilancia le ambizioni” ha affermato il Prof. Dr. Dr. Peter Löw, Fondatore e Proprietario del Gruppo LIVIA, azionista WESTPOLE. “La qualità della proposta nei settori chiave dell’ICT e la capacità di rispondere in modo efficace e tempestivo ai bisogni delle imprese in un periodo di forte discontinuità come quello attuale sono le due principali caratteristiche che ci consentono di contribuire attivamente all’evoluzione digitale in atto in tutta Europa”.

Alla guida di WESTPOLE France c’è Massimo Moggi, Presidente e CEO di WESTPOLE Europe. Il manager italiano ha una vasta esperienza nella gestione di aziende ICT in Europa e negli Stati Uniti. In particolare, Moggi ha gestito con successo il rilancio di WESTPOLE a seguito dello spin-off del gruppo Hitachi nel 2018 e ha avviato l’espansione europea del marchio con la prima acquisizione internazionale dal gruppo Canon, oggi denominato WESTPOLE Benelux.

“Con l’espansione in Francia, WESTPOLE entra in uno dei Paesi chiave dell’innovazione digitale in Europa” ha aggiunto Massimo Moggi. “Con il crescere del numero delle sedi, il nostro obiettivo rimane sempre quello di creare sinergie e lavorare come un’unica squadra, per costruire insieme il futuro di un gruppo leader nel Cloud internazionale, rafforzando la proposta di valore a beneficio dei nostri clienti”.