Quest’anno, Check Point Software Technologies, fornitore di soluzioni di sicurezza informatica a livello globale, investirà 100 milioni di dollari nella cloud security e progetta di assumere oltre 100 sviluppatori che si aggiungeranno al suo già consolidato team di sicurezza. Questa nuova iniziativa risponde a un crescente bisogno delle organizzazioni di tutto il mondo, le quali si sono trovate a dover lavorare con personale da remoto a causa della pandemia da coronavirus e che oggi sono soggette a nuove minacce dirette verso i loro ambienti cloud.

L’iniziativa nasce sull’onda dell’attuale focus di Check Point sulla cloud security. Lo scorso anno, infatti, l’azienda ha generato oltre 100 milioni di dollari di ricavi da questa linea di business. L’azienda ha anche concluso quattro acquisizioni in ambito cloud negli ultimi 24 mesi, aggiungendo così alla sua forza lavoro altri 500 cloud engineer e oltre 4000 clienti in tutto il mondo, per vendite superiori ai 100 milioni di dollari nel 2020. Ad oggi:

1 su 4 delle aziende global Fortune 500 utilizza i prodotti cloud security di Check Point (e 1 su 5 delle global 2000)

1 su 3 tra le banche più grandi al mondo utilizza i prodotti cloud security di Check Point (S&P)

1 su 5 tra i principali retailer in America utilizza i prodotti cloud security di Check Point (NRF)

“La rapida adozione del cloud aumenta di conseguenza i rischi per la cloud security. In un mondo post-pandemico con un cloud computing accelerato, una forza lavoro sempre più distribuita, un accesso dinamico alla rete e più vettori di attacco in-cloud, le organizzazioni di tutto il mondo devono garantire la protezione de loro business in-cloud e prepararlo per la prossima cyber-pandemia.” ha affermato Marco Urciuoli, Country Manager di Check Point Italia.

“Per andare incontro a queste esigenze, Check Point ha concluso una serie di acquisizioni che oggi sono integrate in un’unica e potente offerta: la nostra piattaforma CloudGuard, che offre una cloud native security automatizzata in un ambiente mutlicloud. Così, annunciamo un’iniziativa a livello globale che prevede l’investimento di 100 milioni di dollari nella nostra offerta cloud per assumere più di 100 sviluppatori che andranno a unirsi alla nostra già solida divisione cloud. Check Point è l’unico fornitore di cloud security che offre una piattaforma unificata per la sicurezza di network e applicazioni su AWS, AZURE, ORACLE, Ali e Google. Per oltre 4000 aziende, cloud security significa Check Point e grazie a questi ulteriori investimenti non vediamo l’ora di aiutare moltissime altre organizzazioni ad adottare il cloud con fiducia.”