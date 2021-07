Workplace Service Delivery pianifica la logistica in ufficio

ServiceNow annuncia di aver apportato dei miglioramenti alla soluzione Workplace Service Delivery, con l’obiettivo di supportare i dipendenti e i responsabili della logistica in un ambiente di lavoro sempre più ibrido, che richiede applicazioni flessibili e agili per la gestione dei servizi.

ServiceNow offre ai dipendenti un’esperienza mobile di livello consumer per prenotare spazi di lavoro, sale conferenze e servizi e muoversi nei luoghi di lavoro. Lato aziende, la soluzione Workplace Service Delivery fornisce i dati e le informazioni necessarie per essere informati al meglio circa i costi e l’ottimizzazione degli immobili.

Con Workplace Service Delivery gli uffici riaprono in sicurezza

Workplace Service Delivery di ServiceNow risponde all’esigenza urgente e in rapida crescita per aziende e dipendenti di riaprire gli uffici e tornare ai luoghi di lavoro senza problemi. Le soluzioni multicanale mobile native automatizzano le richieste, le prenotazioni e il supporto, in modo che i dipendenti possano concentrarsi sul lavoro.

Le nuove caratteristiche di Workplace Service Delivery includono:

Funzionalità di prenotazione intelligenti e intuitive all’interno di Workplace Reservation Management, per un’esperienza di prenotazione di livello consumer. Molte organizzazioni preferiscono gestire le postazioni di lavoro in maniera temporanea e flessibile piuttosto che assegnare ancora postazioni fisse. Per questo i dipendenti devono essere in grado di effettuare facilmente prenotazioni relative agli spazi di lavoro e ai servizi.

Workplace Reservation Management semplifica la prenotazioni di spazi di lavoro, scrivanie e sale conferenze. Le nuove funzionalità mobile native rendono ancora più semplice per i dipendenti richiedere gli spazi e migliorano anche l’esperienza self-service. Inoltre, una nuova funzionalità permette di aggiungere richieste e servizi, come il catering o la configurazione delle stanze.

Nuove funzionalità all’interno dell’applicazione Workplace Space Management aiutano i team responsabili delle strutture a ottimizzare la spesa immobiliare. Nell’ambiente di lavoro ibrido, è fondamentale che i team responsabili delle strutture abbiano accesso in tempo reale ai dati sull’utilizzo degli spazi, per progettare in modo efficiente i luoghi di lavoro e massimizzare gli investimenti immobiliari. Quando i team responsabili delle strutture sono a conoscenza di quanti dipendenti entrano in una sede in un determinato giorno, mese o anno, possono prendere decisioni più informate sulla disposizione dell’ufficio, su quanti edifici o piani devono essere aperti, sul cibo e le bevande che devono essere disponibili e sugli orari di pulizia del posto di lavoro.

Grazie alle nuove funzionalità, l’app Workplace Space Management offre ai team responsabili delle strutture un’unica soluzione per misurare e definire gli spazi per ottimizzare il portfolio immobiliare di un’azienda.

Miglioramenti all’applicazione Workplace Space Mapping per un migliore orientamento in tutto l’ufficio. Molti dipendenti che tornano in ufficio potrebbero non avere familiarità con i nuovi layout, mentre altri che sono stati assunti durante la pandemia non vi hanno mai messo piede. Queste nuove migliorie aiutano i dipendenti a individuare spazi di lavoro permanenti o riservati, trovare e prenotare sale conferenze o spazi di lavoro e muoversi con facilità nel campus di lavoro.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Juliana Beauvais, Research Manager di IDC: «Le organizzazioni si stanno rapidamente rendendo conto che il lavoro non è più solo un luogo, ma un’attività, e questo accelera la necessità di trasformazione digitale. Il futuro del lavoro sarà ibrido e distribuito. Le aziende devono automatizzare workflow complessi per migliorare la produttività e l’esperienza dei dipendenti».

ServiceNow in prima linea nella risposta al COVID

Sin dall’inizio della pandemia ServiceNow ha rilasciato le app Emergency Response (marzo 2020), con l’obiettivo di aiutare a garantire la continuità aziendale e la Safe Workplace Suite (maggio 2020), per gestire la salute e la sicurezza dei dipendenti. Con Workplace Service Delivery, ServiceNow rende possibile il nuovo mondo del lavoro, attraverso workflow che supportano modalità di lavoro flessibili e agili.

Per Blake McConnell, SVP of Employee Workflow Products ServiceNow: «La pandemia ha accelerato gli sforzi di trasformazione digitale delle aziende, mentre cercavano di creare grandi esperienze per i propri dipendenti e clienti. Ora le aziende devono sfruttare i propri investimenti nella trasformazione digitale pianificando un ritorno sul luogo di lavoro che guidi la produttività dei dipendenti e supporti lo spazio di lavoro ibrido».

ServiceNow definisce per sé un nuovo mondo del lavoro

I dipendenti ServiceNow stanno tornando sul posto di lavoro, Workplace Service Delivery e Safe Workplace Suite sono essenziali per supportare un ritorno sicuro e agile.

ServiceNow utilizzerà Workplace Service Delivery per gestire la propria forza lavoro distribuita e definire il nuovo mondo del lavoro, a partire da Workplace Reservation Management per la prenotazione di scrivanie, sale conferenze e altri servizi, oltre a Workplace Case Management e Workplace Visitor Management. In futuro, Workplace Space Mapping consentirà ai dipendenti di accedere a mappe interattive per navigare nei layout degli uffici.

È stato stimato che Workplace Reservation Management abbia il potenziale per far risparmiare un totale di 109.000 ore all’anno, una volta che tutti gli uffici di ServiceNow saranno al completo.