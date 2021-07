Maire Tecnimont sceglie RISE with SAP

Il Gruppo Maire Tecnimont è il primo player italiano di ingegneria ad aver scelto l’offerta RISE with SAP al fine di gestire le attività e i processi operativi completamente sul cloud, per accelerare la propria trasformazione digitale e continuare il percorso di decarbonizzazione.

La scelta di Maire Tecnimont di puntare sull’offerta di SAP permetterà al Gruppo di proseguire nella propria roadmap di digitalizzazione e assicurerà maggior agilità e reattività dei processi aziendali. RISE with SAP consentirà, infatti, di avviare la migrazione completa dei processi sul cloud, accompagnando l’evoluzione continua del Gruppo sui mercati internazionali, e accelerando il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici con un time to value molto più rapido.

Infine, il passaggio al cloud sposa le esigenze di sostenibilità e scalabilità del Gruppo, che potrà così gestire facilmente ogni fase di crescita futura sia a livello organico che di business, potendo fare riferimento a SAP come interlocutore unico a livello tecnologico e consulenziale.

Per Maire Tecnimont un roll out di portata globale

La partnership con SAP inoltre supporterà Maire Tecnimont nel raggiungimento dei propri target di carbon neutrality al 2030 e al 2050, per le emissioni indirette sia di tipo Scope 2, relative al consumo di “energia acquistata”, che Scope 3, vale a dire tutte le emissioni generate per l’erogazione dei servizi inclusi nell’accordo con SAP di cui beneficerà Maire Tecnimont.

Il progetto, di portata globale, prevede un roll out che si concretizzerà in fasi successive in tutti i Paesi dove Maire Tecnimont opera. Il completamento della migrazione totale su cloud è atteso entro il primo trimestre del 2022.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont: «Le partnership nascono per innovare, unendo competenze distintive e tecnologia, e operando sempre in anticipo rispetto al mercato. Siamo entusiasti di essere i primi della nostra industria a lavorare spalla a spalla con un leader tecnologico qual è SAP, per combinare la nostra esperienza di ingegneri e realizzatori con la leva tecnologica della digitalizzazione: migrare completamente sul cloud vuol dire ridurre il consumo di energia, aumentare agilità e flessibilità, e soprattutto ottimizzare processi e logistica per le nostre persone, il vero motore della nostra eccellenza industriale. È una partnership consapevole, perché ci accompagnerà nel conseguire i nostri obiettivi di carbon neutrality nel lungo periodo, supportandoci nel nostro ruolo di abilitatori della transizione energetica».

Per Emmanuel Raptopoulos, Amministratore Delegato di SAP Italia: «Maire Tecnimont ha sempre dimostrato un’indiscussa attenzione verso l’innovazione, aprendo la strada a nuovi approcci all’interno del proprio settore, e una spiccata attitudine all’eccellenza a livello globale. Questi elementi sono sostenuti da una strategia orientata a sfruttare quello che la tecnologia può offrire, a ulteriore conferma dello spirito pionieristico dell’azienda nell’adozione di soluzioni avanzate che le consentono di rimanere sempre un passo avanti nel mercato. Siamo particolarmente orgogliosi di estendere la nostra collaborazione con Maire Tecnimont grazie alla scelta di RISE with SAP, che ci vedrà impegnati ad offrire competenze, tecnologie e innovazione favorendo nuovi scenari di trasformazione digitale a supporto della crescita e dello sviluppo del Gruppo».