Wolters Kluwer Italia presenta al mercato un innovativo progetto

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta un nuovo progetto denominato “Con Te – Sistema Professionista” che si rivolge alla vastissima porzione del mercato italiano che già utilizza l’omonima soluzione.

“Proprio in una situazione complessa come quella che sta attraversando il nostro Paese, gli Studi Professionali vanno sostenuti con innovazioni tecnologiche, ma anche con programmi ad ampio spettro che modernizzino gli applicativi in uso e favoriscano l’efficienza dell’operatività professionale” afferma Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia sottolinea l’attenzione della società a tutte le componenti del mercato italiano.

La soluzione tecnologica, unita ad un percorso formativo completamente ridisegnato e utilizzabile anche on-demand, mira alla creazione di un maggior valore per i clienti puntando su una nuova usabilità, flessibilità e innovativa accessibilità a soluzioni smart e collaborative. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia aiuta i professionisti nell’essere sempre più efficaci ed efficienti nelle loro sfide quotidiane.

Il Progetto “Con Te – Sistema Professionista“ di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia si regge su tre pilastri:

• Il costante aggiornamento delle funzionalità dell’applicativo che mirano all’incremento dell’automazione e dell’efficienza operativa. Si svilupperanno interazioni automatiche con applicativi quali Fattura SMART esaltando la navigabilità, l’usabilità e avvicinandosi sempre più ai concetti del robotic accounting. Gli utenti avranno a disposizione una chiara dashboard con dati statistici per il controllo dell’andamento delle operazioni. Il progetto «Con Te – Sistema Professionista» offre maggiori automatismi nella condivisione dei dati tra i moduli contabili, dichiarativi e di bilancio, più velocità e più precisione e accuratezza nella contabilizzazione delle fatture.

• La formazione continua, che consentirà di accrescere la padronanza dell’utilizzo del software e la conoscenza approfondita delle funzionalità. Attraverso un nuovo piano formativo on-demand, disponibile h24 sette giorni su sette, si avrà accesso senza nessun ostacolo a video formativi e nuovi contenuti per approfondire le funzionalità meno conosciute. Si potrà accedere a nuovi webinar online che proporranno, tra l’altro, approfondimenti sulle principali case history.

La formazione è particolarmente comoda perché accessibile direttamente attraverso la soluzione, on line e con l’assistenza di una community dedicata.

• Un programma fedeltà, che premierà i clienti più fedeli e attivi con azioni concrete ed iniziative esclusive.