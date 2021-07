Colt supporta il lavoro ibrido con SD WAN Remote Access

Colt Technology Services ha lanciato SD WAN Remote Access, una soluzione progettata per soddisfare le esigenze di accesso remoto sicuro dei clienti SD WAN che si stanno muovendo verso una modalità di lavoro ibrido.

La nuova funzionalità Remote Access è una delle prime ad essere basata su Versa SASE e si avvale del pluripremiato servizio SD WAN di Colt che è in grado di garantire l’accesso remoto senza compromettere la sicurezza, l’integrità e le prestazioni della rete. Inoltre, questo modello è facilmente scalabile e conveniente. Versa Networks è un partner chiave per la tecnologia SD WAN di Colt ed è un leader riconosciuto nella SD WAN sicura e nel Secure Access Service Edge (SASE).

SD WAN Remote Access offre agli utenti, in base al loro profilo o ruolo, un accesso sicuro ai dati e alle applicazioni di cui hanno bisogno, indipendentemente dalla loro posizione fisica.

Grazie a Remote Access, oltre alle funzionalità di sicurezza integrate di Colt SD WAN, le aziende ottengono una protezione end-to-end di tutte le loro reti, che possono essere facilmente gestite attraverso un “unico pannello di vetro”.

Si tratta di un passo importante nel percorso della SD WAN di Colt per la creazione di una soluzione completa, a prova di errore, abilitata per SASE e per il lavoro ibrido sicuro, che dovrebbe diventare la norma per i clienti nel mondo post-pandemia. Il Vice President Product Portfolio di Colt, Peter Coppens, dichiara: “Le aziende sono a un punto di svolta nel loro modo di lavorare. Oggi, la costruzione di un’infrastruttura di rete che supporti il lavoro ibrido è una delle priorità più urgenti per le imprese di tutto il mondo. Il modello ibrido presenta una serie di nuove sfide e requisiti di sicurezza per la fornitura di un accesso remoto, indipendentemente dalla posizione o dal dispositivo.

“Costruito sulla nostra infrastruttura di rete, SD WAN Remote Access è stato progettato per garantire la sicurezza del lavoro ibrido dei nostri clienti e fornisce una protezione end-to-end facilmente gestibile su tutte le loro reti”, ha aggiunto.

Dogu Narin, Head of Global Product Management di Versa, ha aggiunto: “In un momento in cui l’incertezza è all’ordine del giorno, poter contare su servizi di rete e di sicurezza affidabili – sia sul cloud, in un data center, nelle filiali o a casa – che tengano conto dell’utente e del dispositivo utilizzato, è essenziale per la continuità aziendale e la produttività. La collaudata partnership con Colt e la nostra soluzione SASE ci permettono di aiutare i clienti ad affrontare la nuova normalità, facilitando il lavoro ibrido in continuità e sicurezza e consentendo loro di lavorare sempre e ovunque”.