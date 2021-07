Dynatrace è AWS Government Competency

La software intelligence company Dynatrace ha annunciato di aver ottenuto lo status AWS Government Competency. Questo riconoscimento riflette il comprovato successo e la vasta esperienza di Dynatrace nell’aiutare le agenzie civili, le comunità di difesa e intelligence nazionali e gli enti governativi statali e locali di tutto il mondo a raggiungere i loro obiettivi, promuovere l’efficienza e accelerare l’innovazione su AWS.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Kailey Smith, Application Architect, State of Minnesota IT Services: «La nostra strategia di trasformazione digitale non è mai stata più importante, soprattutto dopo lo scorso anno, quando la domanda dei nostri elettori per i servizi digitali essenziali che forniamo è aumentata di dieci volte. Siamo entrati in una nuova fase della nostra trasformazione digitale, che implica l’adozione delle più recenti architetture cloud-native. L’osservabilità, l’AIOps e l’automazione di Dynatrace ci aiuteranno a stare al passo con i rapidi cambiamenti del nostro moderno ambiente cloud, a operare in modo più efficiente e a garantire la fornitura dei servizi importanti da cui dipendono i nostri cittadini, in modo affidabile, coerente e sicuro».

L’aumento della domanda di servizi essenziali causato dalla pandemia ha accelerato la trasformazione digitale a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione. Secondo Gartner, entro il 2025, oltre il 50% degli enti governativi avrà modernizzato le applicazioni legacy core critiche per migliorare resilienza e agilità. La piattaforma di software intelligence Dynatrace autorizzata da FedRAMP combina la più ampia osservabilità con potenti AIOps e automazione, consentendo agli enti pubblici di massimizzare le risorse e raggiungere gli obiettivi di trasformazione, mantenendo allo stesso tempo operazioni sicure e affidabili.

Un punto in più per Dynatrace la nuova AWS Government Competency

Per Willie Hicks, Chief Technology Officer per il settore pubblico di Dynatrace: «Siamo entusiasti di questo riconoscimento su AWS per la nostra esperienza e il successo nell’aiutare le Pubbliche Amministrazioni a raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale. La spinta per accelerare l’innovazione tra le agenzie governative globali continua ad intensificarsi e questa trasformazione sta avvenendo in ambienti dinamici ibridi e multicloud. Insieme ad AWS, stiamo consentendo ai nostri clienti di accelerare l’innovazione cloud-native su larga scala. L’approccio unico di Dynatrace, che unifica osservabilità, AIOps e automazione continua, aiuta gli enti pubblici di tutto il mondo a modernizzare i sistemi legacy, guidare le operazioni mission-critical e innovare più velocemente e con maggiore sicurezza».