Check Point pensa alla sicurezza dei data center ibridi

Check Point Software Technologies ha esteso le capacità della sua soluzione Quantum Hybrid Data Center Security per offrire il miglior livello di protezione per data center ibridi complessi, grazie a operazioni automatizzate e a una piattaforma altamente scalabile.

Il nuovo software Check Point R81.10, Check Point Quantum Maestro 175 e le appliance Check Point Quantum Smart-1 Security Management permettono alle aziende di avere più flessibilità per spostare in sicurezza i workload tra il data center e il cloud, grazie a operazioni automatizzate e a una piattaforma altamente scalabile. Oggi le aziende possono così distribuire applicazioni e workload alla periferia della rete con migliori tempi di risposta e a costi più bassi.

L’accelerazione dell’adozione del cloud da parte delle aziende dovuta al nuovo ambiente di lavoro ibrido ha distribuito le applicazioni business nel data center e su cloud multipli, rendendo difficile per i team che si occupano di sicurezza esercitare un controllo centralizzato su sistemi cloud distribuiti. Questa improvvisa digital transformation è stata ulteriormente complicata dalla crescente domanda di connessione sicura ai data center e al cloud, da qualsiasi luogo. Via via che il traffico tra il data center e il cloud aumenta, le organizzazioni devono scalare on-demand e distribuire velocemente servizi e app senza creare colli di bottiglia causati da procedure di sicurezza troppo complesse.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Frank Dickson, Vice President of Security and Trust di IDC: «Con l’emergere di applicazioni SaaS distribuite e l’esigenza di supportare i lavoratori da remoto, il moderno data center si sta evolvendo verso un’architettura ibrida, capace di operare sia on-premise che su cloud. Check Point permette alle aziende di tutto il mondo di mettere in sicurezza i loro data center ibridi, di estendere la sicurezza di rete hyperscale e semplificare l’efficienza operativa e di gestione sia on-premise che nel cloud».

Secondo Itai Greenberg, VP of Product Management presso Check Point Software Technologies: «Le minacce alla sicurezza sono diventate sempre più frequenti e sofisticate, di conseguenza la prevenzione automatizzata e le policy di gestione della sicurezza saranno fondamentali per restare aggiornati con l’evolversi delle minacce odierne. La soluzione di Check Point per la sicurezza dei data center ibridi migliora le performance e la scalabilità senza aumentare la complessità. La famiglia di prodotti Quantum protegge i data center aziendali dagli attacchi più sofisticati isolando le minacce grazie a micro segmentazione zero trust e offrendo operatività completamente automatizzata, con una policy management dinamica e unificata, e permettendo agli utenti da remoto di connettersi al cloud in sicurezza».

Il portfolio di soluzioni Check Point per la sicurezza dei data center ibridi comprende:

Il livello più alto di prevenzione dalle minacce per i data center: il software Check Point R81.10 offre alle aziende il livello di protezione più avanzato per bloccare attacchi, con oltre 60 motori per la prevenzione delle minacce basati su AI e machine learning su qualsiasi network. Tutti i gateway sono aggiornati automaticamente per una protezione completa contro le minacce zero-day.

il software Check Point R81.10 offre alle aziende il livello di protezione più avanzato per bloccare attacchi, con oltre 60 motori per la prevenzione delle minacce basati su AI e machine learning su qualsiasi network. Tutti i gateway sono aggiornati automaticamente per una protezione completa contro le minacce zero-day. Performance avanzate nell’operatività quotidiana: Check Point R81.10 migliora significativamente il livello di efficienza delle operazioni di sicurezza, offrendo alle aziende il modo più veloce per implementare la gestione unificata della sicurezza firmata Check Point in tutto il network a partire dal browser web, senza spreco di tempo e senza bisogno di aggiornamenti o manutenzione manuali.

Check Point R81.10 migliora significativamente il livello di efficienza delle operazioni di sicurezza, offrendo alle aziende il modo più veloce per implementare la gestione unificata della sicurezza firmata Check Point in tutto il network a partire dal browser web, senza spreco di tempo e senza bisogno di aggiornamenti o manutenzione manuali. Operazioni scalabili e automatizzate per i data center : la gestione da parte di Check Point Maestro permette di passare da un singolo gateway Quantum alla capacità e alle performance di oltre 52 gateway nel giro di pochi minuti, dando alle aziende la flessibilità di cui hanno bisogno insieme ai livelli più elevati di throughput per la prevenzione delle minacce. Il nuovo Check Point Quantum Maestro 175 possiede una capacità di 3,2 TeraBit al secondo e ha raddoppiato la quantità di 10 porte Gigabit Ethernet per la massima gestione Hyperscale.

: la gestione da parte di Check Point Maestro permette di passare da un singolo gateway Quantum alla capacità e alle performance di oltre 52 gateway nel giro di pochi minuti, dando alle aziende la flessibilità di cui hanno bisogno insieme ai livelli più elevati di throughput per la prevenzione delle minacce. Il nuovo Check Point Quantum Maestro 175 possiede una capacità di 3,2 TeraBit al secondo e ha raddoppiato la quantità di 10 porte Gigabit Ethernet per la massima gestione Hyperscale. Gestione della sicurezza scalabile e conformità: le nuove quattro Quantum Smart-1 Security Management appliances di Check permettono agli amministratori di scalare gateway on demand permettendo loro di raddoppiare la capacità in soli cinque minuti. La nuova piattaforma di gestione della sicurezza offre piena visibilità sulle minacce e aumenta la resilienza del sistema per gestire la crescita di qualsiasi network e la massima capacità in tutta l’infrastruttura aziendale.