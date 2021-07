TIBCO nominata leader da una primaria società indipendente di ricerca di mercato per gli Streaming Analytics

TIBCO Software, specialista globale nei dati enterprise, consente ai propri clienti di connettere, unificare e predire in modo accurato i risultati di business con l’obiettivo di vincere le sfide data-driven più complesse. TIBCO ha annunciato di essere stata nominata leader nel report The Forrester Wave: Streaming Analytics, Q2 2021. Nel report, vengono confrontati i maggiori fornitori di soluzioni di streaming analytics attraverso un processo stringente che utilizza 22 criteri chiaramente definiti, rilevanti per gli analytics e l’AI (Intelligenza Artificiale) applicati ai dati in streaming.

“Per molte applicazioni digital-first ciò che appare nello specchietto retrovisore può essere irrilevante. Gli streaming analytics aiutano a predire l’iniziativa migliore basandosi su dati in tempo reale e, grazie a un efficiente sviluppo di applicazioni no-code, è possibile costruire app in tempo reale in modo più rapido rispetto al passato”, ha affermato Mark Palmer, senior vice-president engineering di TIBCO. “Siamo lieti di aver ottenuto questo riconoscimento da Forrester, dal momento che il loro report è una sorgente di valore reale per le aziende in cerca di un partner selezionato per le proprie esigenze di streaming analytics”.

Secondo Forrester, “TIBCO Software analizza i dati in streaming sia per automatizzare che per potenziare (augment) le analytics. TIBCO Streaming è stato progettato per fornire insight in tempo reale, sia che siano embedded all’interno di applicazioni per automatizzare le decisioni, sia che siano all’interno di cruscotti operazionali per esperti di business. Sia gli sviluppatori che i professionisti della business intelligence possono partire rapidamente e mettere in esecuzione strumenti di sviluppo visuali rich e no-code. Gli sviluppatori possono sempre tornare a scrivere direttamente il codice quando necessario o se lo desiderano. L’integrazione con le visual analytics di TIBCO Spotfire lo rendono anche una tecnologia fondamentale ideale per supportare centri di comando in tempo reale di qualsiasi tipologia, oltre che gli analisti”.

TIBCO è un leader nella fornitura di applicazioni, piattaforme e soluzioni analitiche per il mondo reale, con una profonda competenza ed esperienza nel supporto di applicazioni mission-critical su una vasta gamma di settori di mercato, nel cloud oppure on-premises. Le tecnologie TIBCO consentono di sviluppare stream di dati a latenza estremamente bassa e ad alto throughput, supportando la presa di decisioni basata su regole complesse o modelli-AI e l’apprendimento dinamico direttamente dai dati. Tali stream di dati intelligenti possono venire visualizzati in tempo reale, o spingere automazione, applicazioni e processi efficaci.

TIBCO offre streaming analytics on-premise e nel cloud attraverso TIBCO Cloud Data Streams, una soluzione zero-install, basata sul cloud e facile da implementare. Lo streaming è anche un componente integrato di TIBCO Data Virtualization, il che rende più semplice gestire i dati in streaming e inserirli in una data fabric enterprise.