Non c’è cultura del lavoro senza uno sviluppo delle competenze

Molti fattori contribuiscono a una cultura del lavoro in grado di attrarre e fidelizzare i dipendenti più qualificati. In quasi tutti i settori, i dipendenti cercano un ambiente incoraggiante e che offra opportunità di avanzamento. Le persone vogliono lo spazio per imparare e crescere professionalmente. Formazione e sviluppo continuo sono elementi chiave nella strategia organizzativa di ogni impresa che vuole stimolare il coinvolgimento dei dipendenti e la crescita aziendale. Tuttavia, per molte organizzazioni che operano sotto un’elevata pressione competitiva e con budget ridotti, fornire formazione non essenziale spesso passa in secondo piano, a discapito di una corretta cultura del lavoro.

La riflessione è di Antonio D’Ortenzio, Manager Solutions Architecture AWS, secondo cui man mano che sempre più aziende adottano soluzioni basate sul cloud, privare i propri dipendenti della capacità di sviluppare competenze non è un’opzione percorribile. Semplicemente non ci sono abbastanza professionisti con competenze cloud. Pertanto, le organizzazioni devono essere disposte a investire e promuovere una cultura che metta in primo piano l’apprendimento delle competenze cloud per attrarre e trattenere talenti. Inoltre, considerando come i nuovi modi di lavorare stiano diventando la norma nel mondo post-pandemia, è più importante che mai rivalutare il modo in cui la propria organizzazione dà priorità allo sviluppo dei dipendenti e alla cultura del lavoro.

Nel corso della mia carriera, riferisce in prima persona il referente di AWS, ho visto come incoraggiare lo sviluppo di competenze aumenti la fiducia tra i dipendenti e porti a un ambiente di lavoro più innovativo, agile e collaborativo. Lo sviluppo di una cultura del lavoro focalizzata su questi valori può includere varie forme di inspirazione e di formazione, sia formali che informali. Per esempio, può riguardare il riconoscimento dell’esperienza pratica, della sperimentazione o dell’importanza delle certificazioni di settore. Ci sono molti modi di raggiungere gli obiettivi aziendali attraverso lo sviluppo delle competenze: sfruttare le conoscenze di dipendenti esperti per formare nuovi membri del team, ospitare corsi online o di persona o introdurre opportunità di apprendimento basate sul gioco sono solo alcuni esempi.

Ecco alcune strategie per implementare la cultura del lavoro che incentivi lo sviluppo delle competenze e ottenere il massimo dall’investimento cloud della vostra organizzazione:

Istituzionalizzare la cultura delle competenze. Per verificare il raggiungimento della cultura ricercata, è necessario un rigore operativo che incorpori lo sviluppo delle competenze dei dipendenti tra obiettivi annuali dell’azienda. Questo risultato può essere raggiunto attraverso l’uso di metriche legate alle prestazioni della leadership e agli obiettivi di ciascun dipendente. È importante avvalersi di imperativi strategici e operativi specifici che si allineino ai divari di competenze, nonché risultati di settore che possano certificare i successi commerciali. I manager dovrebbero avere un dialogo sincero e continuo con i propri dipendenti, in modo da allineare la loro formazione e la loro crescita al ruolo ricoperto e al futuro percorso professionale, sia a breve che a lungo termine. Programmare lo sviluppo di competenze dal vertice dell’organizzazione garantisce che la cultura sia basata sull’apprendimento continuo e sulla curiosità.

Restare concentrati sul futuro. Quali iniziative cloud sono in arrivo nei prossimi 12-24 mesi e quali competenze cloud mancano ora? Pensare oltre i team IT è fondamentale. Condividere con il personale IT e non, come il personale vendite, del marketing e persino quello amministrativo, nozioni sul cloud aumenta la capacità dell’organizzazione di soddisfare le esigenze dei clienti in modo più rapido e collaborativo. Questo significa pensare in modo olistico per consolidare l’esperienza e le competenze cloud di cui l’organizzazione ha bisogno, formulare un piano di sviluppo focalizzato sul futuro e iniziare a stimolare i team per appoggiarsi a queste aree.

Identificare i fuoriclasse. Riconoscere i professionisti qualificati della propria organizzazione e incoraggiarli ad agire come mentori e coach per gli altri è indispensabile. Creare un processo e una struttura che consenta ai leader di guidare i programmi di apprendimento aiuta a creare opportunità di leadership e, al contempo, instaurare meccanismi per la crescita dei dipendenti, creando un volano: in poco tempo gli studenti diventeranno campioni emergenti.

Destinare tempo allo sviluppo delle competenze. Affinché la cultura del lavoro e dell’apprendimento prenda piede, è fondamentale che leader e manager dedichino del tempo per lo sviluppo di competenze e che questo obiettivo rientri nei programmi aziendali. Ciò significa lasciare ai dipendenti del tempo durante la settimana lavorativa per dare priorità all’apprendimento e sviluppare le proprie competenze. Ad esempio, nel mio team, una volta al mese destiniamo uno spazio unicamente dedicato alla formazione, senza essere interrotti da riunioni o da altre scadenze. Anche se potrebbe richiedere un periodo di adattamento, dare del tempo ai dipendenti per apprendere nuove competenze li incoraggerà a trarne vantaggio.

Creare un apprendimento veloce. È importante avere un approccio agile e ripetibile per un apprendimento rapido. Se bilanciato con le esigenze aziendali, stabilire un lasso di tempo definito e ideare un programma di formazione che includa sfide di squadra o multi-team (ad esempio guadagnare 50 certificazioni in 50 giorni) aiuta le organizzazioni a migliorare e a ottenere certificazioni. Perché i dipendenti accantonino le responsabilità quotidiane per perseguire lo sviluppo delle proprie competenze, è necessario che si rendano conto dell’impegno dell’organizzazione nel creare spazio per la formazione.

Stimolare la connessione tra pari. Per creare connessioni tra pari e sinergie interfunzionali, sono adatti approcci di apprendimento interattivi e ludici. Scenari di apprendimento divertenti, pratici e privi di rischi possono motivare i dipendenti ad apprendere una nuova abilità, migliorarne una in particolare o, più in generale, a sperimentare. Dividere i dipendenti in piccoli gruppi per lavorare su progetti cloud e invitare la squadra vincitrice a presentare la propria idea e gli insegnamenti imparati permette di aumentare competenze e collaborazione.

Riconoscere e premiare. Riconoscere, premiare e incentivare i dipendenti che si impegnano a creare una cultura in cui l’apprendimento diventa la norma è importantissimo. Concretamente, è possibile offrire opportunità di avanzamento, ruoli di leadership in una nuova impresa o in un progetto commerciale, gestire dei dipendenti e altro ancora. Inoltre, è essenziale garantire che lo sviluppo delle competenze faccia parte dei regolari check-in dei manager e incoraggiare un dialogo bidirezionale sulle tappe fondamentali delle competenze in corso.

Costruire una cultura del lavoro che preveda lo sviluppo delle competenze può aiutare ad attrarre e trattenere talenti di valore, coinvolgere i dipendenti, innovare sul lavoro e aumentare la prosperità complessiva. Con un po’ di creatività e molto entusiasmo coltivare una cultura di sviluppo continuo in grado di portare a reali benefici organizzativi è possibile.