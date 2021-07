Vertiv si aggiudica il ‘Le Fonti Awards Italy 2021’ nella categoria IT & Tecnologia

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche, si aggiudica Le Fonti Awards 2021 Italy – nella categoria IT & Tecnologia – per l’eccellenza nell’innovazione e la leadership nelle soluzioni per l’infrastruttura IT. Il premio, conferito nei giorni scorsi presso il Museo Diocesano di Milano, attesta l’eccellenza dell’azienda come fornitore di tecnologie, soluzioni e servizi innovativi e sostenibili.

Nel corso dell’ultimo anno, Vertiv ha investito in innovazione e sviluppo tecnologico oltre il 5% del fatturato. Una parte importante di questo investimento è stato fatto in Italia, dove Vertiv vanta due centri di Ricerca e Sviluppo (R&D) molto importanti a livello globale, affiancati ai Customer Experience Center per l’AC Power e per il Thermal Management.

“Stiamo operando in un mercato estremamente dinamico e interessante, con il cloud e l’edge computing in rapida accelerazione. Questo crea un ambiente positivo con notevoli opportunità di business”, afferma Giordano Albertazzi, Presidente di Vertiv in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). “In Vertiv continueremo a investire in R&D e innovazione per fornire ai clienti soluzioni sempre più efficienti e sostenibili. Ricevere riconoscimenti come questo de Le Fonti Awards Italy, ci conferma di essere sulla strada giusta.”

I clienti di Vertiv sempre più spesso cercano soluzioni innovative per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Un esempio recente è quanto realizzato da Vertiv per Green Mountain, uno dei data center più sostenibili al mondo che, situato in una ex struttura NATO scavata in una montagna norvegese, utilizza energia idroelettrica rinnovabile al 100% ed è raffreddato con l’acqua del fiordo. Green Mountain, ha scelto le unità perimetrali di raffreddamento ad acqua refrigerata e ad alta efficienza Vertiv Liebert PCW e anche i sistemi UPS Liebert EXL S1 che utilizzano batterie agli ioni di litio, assicurando un’alternativa più efficiente e di maggiore durata rispetto ai sistemi di batterie VRLA.

Tra le ultime novità nel portfolio di prodotti, servizi e tecnologie in costante evoluzione, vi è il Vertiv VRC-S, un micro data center completamente pre-assemblato in fabbrica, progettato per installazioni edge e piccoli siti IT. Si tratta di una soluzione plug&play molto efficiente che può essere installata presso il sito del cliente in pochi giorni e che include un UPS che alimenta i sistemi IT, il raffreddamento in rack, un’unità per la distribuzione dell’energia per le risorse IT e un sistema di monitoraggio pre-installato per semplificare la connessione alla rete elettrica e IT.