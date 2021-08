Almaviva lancia i documenti certificati con tecnologia Blockchain

La tecnologia Blockchain al servizio dell’autenticità di ogni documento in rete. Da oggi ogni documento, carta intestata o presentazione possono essere certificati grazie a un uso della tecnologia Blockchain e Distributed Ledger. Questo stesso comunicato stampa è stato notarizzato su Blockchain da Almaviva e si può verificare trascinando il presente file al link https://notarizzazione.almaviva.it/verifica.html. Se il documento è originale viene automaticamente rilasciata la ricevuta di autenticità con tutte le informazioni necessarie alla verifica anche tramite sistemi di terze parti.

L’appropriazione di template, layout ed elementi di branding di autorevoli organizzazioni e aziende per rendere attendibili informazioni false costituisce un fenomeno diffuso che si può contrastare con uno strumento digitale unico ed estremamente semplice da usare, basato su tecnologia Blockchain.

“Un competence center e un team esperto di professionisti dedicati hanno permesso ad Almaviva di realizzare innovative soluzioni decentralizzate che fanno uso di Distributed Ledger Technology come la Blockchain, basate su un modello unico ibrido pubblico privato – afferma Antonio Amati, direttore generale Divisione IT Almaviva –. Si tratta di tecnologie con capacità di incidere sul business fornendo risposta adeguata all’esigenza di governare i cambiamenti in atto, nel rispetto di necessità del tutto nuove che emergono dai fronti dell’etica, della trasparenza, della fiducia, della privacy”.

La presenza attiva nelle comunità di sviluppo a livello globale e il presidio costante del panorama tecnologico Open Source e Enterprise (Bitcoin, Ethereum, Hyperledger Fabric, Corda sono solo alcuni esempi) garantiscono agli esperti Almaviva la visione, la conoscenza e le competenze di integrazione necessarie.

Giotto OnChain Notarization Service Almaviva permette di notarizzare ogni documento, come ad esempio i comunicati stampa, su Blockchain pubblica, certificandoli e garantendone integrità, paternità e autenticità, contro l’uso fraudolento. Notarizzare su Blockchain significa creare un’impronta digitale del documento che lo rende inequivocabilmente riconoscibile, una prova di esistenza con marca temporale di dati digitali. Il dato può essere di qualsiasi tipo ed esso non viene modificato, durante il processo, in alcun modo.

Il meccanismo di funzionamento è semplice: all’interno della transazione registrata sulla Blockchain viene inserito un identificativo, detto hash value, ottenuto con un procedimento matematico. Esso caratterizza in modo inequivocabile i dati (file pdf, word, PPT ecc.), rappresentandone una incontrovertibile “impronta digitale”. Basterebbe modificare un bit del documento originale e si otterrebbe un hash value completamente diverso.

Ogni transazione registrata su Blockchain attesta così, in modo intrinseco, l’immodificabilità e irripudiabilità della transazione stessa, garantendo che quanto scritto sul registro sia mantenuto per sempre, senza essere modificato. Giotto OnChain impiega la Blockchain di Ethereum e di Bitcoin per fornire prove crittografiche, durature e non modificabili, che attestino che un dato sia esistito in un determinato stato e ad una determinata data.

La soluzione è inoltre disponibile in modalità SaaS (Software as a Service). Il servizio ha ottenuto la qualificazione di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che lo riconosce e inserisce nel suo Cloud Marketplace, all’interno del quale è possibile visualizzare la scheda del servizio con caratteristiche tecniche, modello di costo e livelli di servizio.

AgID stessa ha deciso di adottare le soluzioni Almaviva per la notarizzazione dei documenti di esito dei processi di Interlocutoria e per la Certificazione dell’ulteriore documentazione relativa al processo. In tal modo AgID si garantisce la tracciabilità di tutti i passaggi di un iter, la certificazione delle operazioni effettuate dagli attori e l’impiego di uno strumento di notifica in tempo reale.