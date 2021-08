Oracle rende disponibile Oracle Verrazzano Enterprise Container Platform

Arriva nel pieno dell’estate una novità molto attesa dalla comunità degli sviluppatori Oracle: è disponibile Oracle Verrazzano Enterprise Container Platform, una piattaforma sviluppata in open source, che risponde all’esigenza delle aziende di preservare il valore dei loro investimenti in applicazioni personalizzate (basate o meno su WebLogic), in molti casi mission-critical, e allo stesso tempo ottenere la flessibilità necessaria per adottare tecnologie cloud-native con i relativi vantaggi: più produttività e capacità di innovazione, modernizzazione, libertà di scelta su dove far girare le applicazioni.

Oracle Verrazzano Enteprise Container Platform permette di

implementare, gestire e proteggere applicazioni container-based in Kubernetes

unificare la gestione del ciclo di vita delle applicazioni tra microservizi e applicazioni tradizionali WebLogic Server

standardizzare la gestione dei cluster Kubernetes che siano on-premises, su Oracle Cloud Infrastructure e su altri cloud pubblici.

Volendo usare una metafora, Oracle Verrazzano getta un ponte tra due mondi: l’on-premises e il cloud, con una piattaforma di implementazione e gestione container che incarna i principi di progettazione e i requisiti chiave per lo sviluppo di applicazioni cloud-native. Funziona al di sopra di Kybernetes (sia on-premises sia in cloud) e permette di implementare le applicazioni container su qualsiasi cluster Kybernetes in cui sia installata la piattaforma Verrazzano. Tutto questo permette ai clienti di ottenere molti vantaggi:

migliora la produttività degli sviluppatori e accelera l’innovazione: adottando i container e le tecnologie di gestione container, e adottando i principi di progettazione DevOps e dello sviluppo applicativo cloud-native, i tempi di implementazione si abbreviano, l’uptime delle applicazioni aumenta e gli sviluppatori possono dedicare più tempo ad attività a valore per il business. Verrazzano, con uno stack tecnologico complementare assemblato e automatizzato, fa un passo ulteriore in questa direzione, riducendo ancora di più i tempi, dal primo giorno e per tutto il ciclo di vita.

modernizza le applicazioni esistenti scegliendo tra microservizi o tecnologie applicative tradizionali WebLogicServer per ogni applicazione business : Oracle Verrazzano si basa su Oracle WebLogic Kubernetes Toolkit e permette di spostare rapidamente le applicazioni su container e in Kubernetes e automatizzare l'implementazione di attività WebLogic (provisioning, implementazione, configurazione accessi, raccolta metriche e log…)

permette di ottenere i benefici dell'approccio cloud-native, senza lock-in: Oracle Verrazzano ha una impostazione neutrale, che consente di ottenere gli stessi vantaggi di automazione, osservabilità, gestione del ciclo di vita per tutte le applicazioni container, a prescindere da dove sono implementate, che sia on-premise, su Oracle Cloud Infrastructure o su altri cloud.

Oracle Verrazzano Enterprise Container Platform offre un insieme sempre aggiornato e curato di componenti open-source, come stack progettato per offrire numerose funzionalità quali la gestione intelligente dei carichi di lavoro sui cluster Kubernetes, l’osservabilità automatizzata con funzionalità integrate per i componenti di sistema e le applicazioni, la gestione del ciclo di vita delle applicazioni, la capacità di gestire carichi di lavoro “multi linguaggio”, la gestione dell’infrastruttura Kubernetes, la sicurezza di piattaforma multi-livello, la coerenza/consistenza cross-cloud.

Oracle Verrazzano Enterprise Container Platform fa parte dell’ampia offerta Oracle di tecnologie software aperte e standard per lo sviluppo, l’implementazione e la gestione del ciclo di vita di applicazioni cloud-native in Oracle Cloud, in altri cloud e on-premise.