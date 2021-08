Rubrik presenta un Data Management per Kubernetes

I container sono le nuove macchine virtuali e sono qui per restare. Partendo infatti dal presupposto che i cicli di rilascio continuano ad accelerare e l’implementazione delle applicazioni ha superato i suoi confini, la portabilità dei container su qualsiasi sistema operativo permette alle organizzazioni l’agilità che ricercano per aggiornare e rilasciare nuove funzionalità e capacità più velocemente. In particolare, la piattaforma open-source di orchestrazione dei container Kubernetes secondo Rubrik è diventata lo standard per la programmazione e la gestione di questi strumenti, offrendo un approccio per orchestrare il deployment delle applicazioni o, in altri termini, definendo come dovrebbe essere un sistema in termini di storage, elasticità, risorse e sicurezza.

Ora che i container si sono trasformati, a tutti gli effetti, in una realtà operativa, Kubernetes è diventato un altro ambiente che ha bisogno di protezione e, in questo senso, presenta delle sfide uniche.

L’ambiente è molto fluido, la durata di vita dei container è breve, ma i dati devono essere conservati più a lungo; se i team di sviluppo non ottengono i risultati attesi, hanno bisogno di tornare rapidamente allo stato precedente; i backup manuali, incentrati su determinati task, non sono adatti agli ambienti dinamici di Kubernetes; i backup tradizionali, allo stesso tempo, non risultano ottimali per i cluster Kubernetes distribuiti e solitamente estesi tra data center e cloud; infine il ripristino deve essere non solo veloce, ma anche flessibile, contando che spesso deve avvenire su un nuovo cluster diverso da quello originale.

Proprio in virtù di queste molteplici complessità, Rubrik ha presentato una nuova soluzione che potesse estendere le proprie potenti capacità di gestione degli SLA per gli ambienti Kubernetes e proteggere applicazioni e dati statici.

Un’unica piattaforma SaaS unificherà gestione e visibilità, permettendo di proteggere, organizzare e gestire Kubernetes garantendo al contempo approfondimenti sulla conformità agli SLA e sulla disponibilità dei dati.

La protezione Rubrik per Kubernetes include: