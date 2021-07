Rubrik annuncia un’ulteriore modernizzazione dei backup di SAP HANA, portando la potenza del proprio motore di policy basato su SLA ai database SAP HANA on-prem e in cloud e offrendo la protezione automatizzata e unificata di cui le imprese hanno bisogno.

Le imprese si stanno infatti trasformando digitalmente a un ritmo vertiginoso. In questo percorso, per molte organizzazioni il successo dipende dalla capacità di eseguire analisi e ricavare insight in tempo reale e SAP HANA è diventato il loro database di riferimento, rendendo di fatto la sua protezione una necessità.

Eppure, se SAP HANA fornisce un ricco ecosistema di strumenti nativi di backup e ripristino ai DBA specializzati, frequentemente questi non risultano accessibili ai team di backup e infrastruttura. Inoltre, nel momento in cui lo diventano, gli utenti non specializzati spesso non si sentono a proprio agio nell’usarli, rimanendo con la sensazione di livelli non sufficienti di visibilità e controllo. Fin dall’inizio, Rubrik si concentra sul fornire ai propri clienti un’innovazione in grado di introdurre maggiore semplicità attraverso automazione, prestazioni di livello enterprise e gestione unificata tra on-prem e cloud.

Grazie all’ultima novità i clienti possono ora rilevare automaticamente i database non appena vengono creati e mantenerli protetti con SLA ereditati che configurano la frequenza di backup, i tempi di retention, l’archiviazione e la replica.

Le policy Rubrik supportano backup completi, incrementali e differenziali e questa release, inoltre, offrirà ai clienti la possibilità di gestire e configurare la protezione di SAP HANA da Rubrik Polaris, unificando la protezione tra on-prem e cloud. Attraverso Polaris, i team di amministrazione di backup e IT saranno in grado di visualizzare lo stato dei dati e dei log di backup da una dashboard centralizzata delle attività, potranno visualizzare informazioni di riepilogo, identificare gli ultimi punti di ripristino e i backup non riusciti.

Rubrik per SAP HANA offre a backup administrator e team infrastrutturali un’unica soluzione software che automatizza e unifica la protezione dei loro ambienti SAP HANA on-prem e in cloud, consentendo loro di fare tutto questo senza influenzare la capacità degli amministratori SAP di eseguire backup on-demand e operazioni di ripristino utilizzando strumenti nativi come SAP HANA Cockpit e SAP HANA Studio.

Rubrik offre un’automazione delle policy integrandosi direttamente con l’interfaccia backint certificata SAP HANA. Tutto quello che bisogna fare è distribuire il Rubrik Backup Service (RBS) e aggiungere il proprio host o sistema SAP HANA per scoprire tutti i database nel proprio ecosistema. Una volta individuati, sarà possibile assegnare la policy SLA desiderata.

Altri punti salienti dell’integrazione sono:

• Integrazione nativa: gli amministratori utilizzano strumenti SAP per la maggior parte delle proprie attività quotidiane e la protezione dei dati è parte integrante dell’amministrazione di SAP HANA. Considerando questo, Rubrik per SAP HANA include l’integrazione del catalogo in modo che i clienti possano continuare a utilizzare SAP HANA Studio o SAP HANA Cockpit per lanciare eventuali ripristini. In questo modo, anche se il team di backup o gli amministratori IT hanno configurato i backup, i DBA sono ancora in grado di gestire i ripristini utilizzando i propri strumenti.

• Connettore semplificato: nelle implementazioni su larga scala di SAP HANA, la gestione manuale dei connettori non è scalabile e rappresenta un punto dolente, ritardando gli aggiornamenti e sprecando il tempo degli amministratori. Rubrik Backup Service (RBS) è un connettore autogestito con un ciclo di vita direttamente gestito dal cluster Rubrik. Non ci sono passaggi manuali richiesti sull’host SAP HANA dopo l’installazione. RBS si occuperà senza problemi di tutte le configurazioni di backint di SAP HANA richieste.

• Granularità point-in-time: test e sviluppo sono sempre un work-in-progress per gli ambienti SAP HANA e gli amministratori ricevono frequenti richieste di rollback a una versione stabile precedente. Rubrik offre un ripristino point-in-time per SAP HANA sfruttando i backup dei dati e dei log, permettendo agli amministratori di scegliere tra molti punti granulari per ripristinare un database SAP HANA.

• Applicabilità e flessibilità su cloud pubblico e privato: che i clienti vogliano implementare SAP HANA nei propri data center o sfruttare il cloud pubblico, la protezione dei dati è fondamentale. Rubrik offre flessibilità ai clienti, consentendo loro di proteggere SAP HANA, indipendentemente dal luogo di implementazione.