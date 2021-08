Akamai: come arrivare preparati ai picchi della stagione natalizia

Il mese di agosto è iniziato, la testa va al Ferragosto e alle vacanze, ma se non si è ancora iniziato a pensare al periodo più impegnativo dell’anno, quello della stagione natalizia, questo secondo Akamai è un buon momento per farlo. Che si tratti di un’azienda esperta nella gestione dei picchi di traffico o di qualcuno che si approccia per la prima volta, l’ultimo trimestre dell’anno può portare alcune sorprese quando si tratta di prestazioni e di sicurezza. Se da una parte è quasi impossibile prepararsi per ogni situazione che ci si può trovare a gestire, Akamai sottolinea che ci sono una serie di opzioni e soluzioni disponibili per aiutare a gestire l’ondata di traffico, sia buono che malevolo, che colpirà il settore della vendita al dettaglio durante la cosiddetta “Holiday Season”, in particolare durante il Black Friday e il Cyber Monday.

La sicurezza prima di tutto

Anno dopo anno, il panorama delle minacce è in costante cambiamento e si evolve molto velocemente, con differenze che vengono registrate persino di mese in mese. Gli attori malevoli stanno diventando più intelligenti e implacabili, e continuano a sperimentare nuove tecniche per eludere i controlli. Questo è evidente anche analizzando nel dettaglio la piattaforma Akamai, che ha registrato solo negli ultimi due anni alcuni dei più grandi attacchi DDoS mai registrati.

Gli obiettivi degli attaccanti possono variare, si va dal tentativo di trarre un beneficio monetario, come nel caso degli attacchi ransomware, fino ad arrivare alla semplice volontà di seminare il caos per una serie di motivi, che siano politici, che siano legati a una rivalità o anche così “giusto per.” E quale momento migliore per provare a provocare il panico se non durante il periodo più concitato dell’anno? Costruire e mantenere una condizione di sicurezza ottimale dovrebbe essere fondamentale durante la preparazione alla stagione natalizia, così come durante tutto l’anno in generale.

Diverse sono le soluzioni Akamai nel portfolio di sicurezza e ognuna ha delle funzionalità che le aziende devono considerare come fondamentali e che dovrebbero mettere a punto e aggiornare costantemente perché si mantengano in buono stato.

Considerando poi che ogni cliente è diverso e avrà le sue necessità, si può provare a stilare una sorta di checklist universale, che tutte le aziende alle prese con il trimestre delle festività dovrebbero provare a seguire: