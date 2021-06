Akamai ha annunciato potenti miglioramenti progettati per consentire ai clienti di creare e offrire user experience ancora più eccellenti all’edge.

Da quando è stata introdotta, la soluzione di edge computing senza server EdgeWorkers di Akamai ha consentito agli sviluppatori di creare e fornire experience digitali dalla piattaforma Akamai con un livello impareggiabile di scalabilità, a livello globale. Con l’ultima versione, Akamai offre agli sviluppatori funzionalità ancora più complete e un maggiore controllo all’edge.

I nuovi miglioramenti all’Akamai Edge Platform includono:

Maggiore flessibilità per EdgeWorkers, semplificando ulteriormente la scrittura del codice direttamente all’edge per gli sviluppatori. Nuovi tier di risorse offrono agli sviluppatori la possibilità di creare pacchetti personalizzati di CPU e memoria, insieme a opzioni di prezzo proporzionate, per soddisfare al meglio le loro esigenze. I due tier, Basic Compute per le applicazioni che richiedono un minor consumo di CPU e memoria e Dynamic Compute per le applicazioni che richiedono capacità più elevate, includono l’utilizzo gratuito per un totale di 60 milioni di eventi EdgeWorkers al mese, fino a 30 milioni per tier.

EdgeKV offre un’elevata disponibilità e un accesso ai dati a bassa latenza per personalizzare il codice all’edge. EdgeKV è un database chiave-valore distribuito a livello globale che semplifica e accelera le funzioni di database per le applicazioni all’edge. Non richiede un linguaggio di query complesso e supporta un’ampia gamma di tipologie di dati. Ad esempio, una società di servizi per lo sport e l’intrattenimento ha implementato EdgeKV con EdgeWorkers per eseguire complessi calcoli di geolocalizzazione. La funzionalità mappa le coordinate di longitudine e latitudine degli utenti in relazione ai confini nazionali, contribuendo a garantire la conformità del proprio servizio alle leggi locali.

API Acceleration, la più recente soluzione per la delivery di Akamai, specificamente ottimizzata per il traffico API, fornisce un maggior livello di affidabilità e performance su larga scala. Con la crescente popolarità delle applicazioni a utilizzo intensivo di API, il traffico API è esploso. Nel 2020, Akamai ha distribuito oltre 300 mila miliardi di richieste API, con un aumento su base annua del 53%. API Acceleration utilizza hardware appositamente progettati, capacità riservate e un routing prioritario per garantire che le transazioni API siano completate con successo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Lelah Manz, Senior Vice President, Edge Technology Group, di Akamai: «Da quando abbiamo introdotto EdgeWorkers, siamo stati ispirati dai modi creativi con cui i clienti utilizzano Akamai Intelligent Edge per offrire user experience di eccellenza. Con questa ultima versione della piattaforma, speriamo di accelerare ulteriormente l’innovazione offrendo agli sviluppatori la possibilità di creare applicazioni davvero trasformative all’edge. Sappiamo di essere solo all’inizio e non vediamo l’ora di scoprire quali nuove idee potremo realizzare utilizzando EdgeWorkers e la piattaforma di Akamai».