Rubrik: accordo strategico con Microsoft

Rubrik, la Zero Trust Data Management Company, ha annunciato di aver siglato un accordo strategico con Microsoft – che prevede un investimento azionario in Rubrik da parte dell’azienda di Redmond – volto a favorire le attività di go to market e i progetti di co-engineering di soluzioni di protezione dei dati Zero Trust basate su Microsoft Azure. L’accordo ha l’obiettivo di rispondere alle crescenti esigenze di protezione dagli attacchi ransomware che registrano una crescita annua del 150%. Insieme, le due aziende proteggeranno i dati su Microsoft 365 e nel cloud ibrido e forniranno servizi cloud integrati su Microsoft Azure.

Rubrik sta affrontando alcune delle sfide legate ai dati più pressanti per le imprese: il ripristino rapido dal ransomware, l’automazione delle operazioni e la transizione al cloud. La collaborazione tra Rubrik e Microsoft potenzia queste offerte fornendo una protezione dei dati Zero Trust per ambienti cloud ibridi che abbracciano data center, edge e cloud, compreso Microsoft 365.

Il data management di Rubrik è stato progettato per il cloud fin dal primo giorno. Con questa collaborazione, clienti e partner ottengono una protezione aggiuntiva di modo che i dati critici di Microsoft 365 siano sicuri, facilmente individuabili e sempre accessibili in caso di attacco malevolo, ransomware, cancellazione accidentale o corruzione. Rubrik offre anche ulteriore supporto e protezione per Microsoft 365, compresa la ricerca e il ripristino istantanei e la gestione su scala basata su policy. Inoltre, Rubrik e Microsoft forniscono archiviazione a lungo termine dei dati di Microsoft 365 ai fini della conformità normativa.

La rapida adozione del cloud per soddisfare esigenze di sicurezza, scalabilità e gestione remota, fa sì che le aziende si concentrino sempre più sulla gestione dei dati end-to-end e la protezione delle loro applicazioni aziendali, compresi backup and disaster recovery e sicurezza dei dati. Con Rubrik e Microsoft, applicazioni mission-critical come SAP, SQL, Oracle, VMware, così come i carichi di lavoro NAS possono integrare strettamente la protezione e l’automazione con Azure, mentre i clienti accelerano la loro trasformazione digitale. Lavorando con Microsoft, Rubrik aiuterà i clienti ad affrontare queste priorità, fornendo al contempo l’agilità per migrare i dati nel cloud, una migliore produttività e ottimizzazione delle risorse.

Rubrik adotta un approccio che segue i principi NIST dello Zero Trust per tutti coloro che interagiscono con i dati. Questo significa operare con il presupposto che nessuna persona, applicazione o dispositivo sia affidabile. Per soddisfare questo standard, i dati devono essere nativamente immutabili in modo che non vengano modificati, criptati o cancellati da ransomware. Utilizzando l’architettura Zero Trust Data Management, le imprese possono recuperare i loro dati dopo un attacco ed evitare di pagare il riscatto. Insieme, Rubrik e Microsoft aiuteranno le imprese a gestire la sicurezza dei dati ibridi e multi-cloud e a difendersi dall’escalation delle minacce ransomware.

“Come pioniere dello Zero Trust Data Management, Rubrik sta aiutando le principali organizzazioni mondiali a gestire i loro dati e a riprendersi dai ransomware”, ha dichiarato Bipul Sinha, co-fondatore e CEO di Rubrik. “Insieme a Microsoft, stiamo fornendo una protezione dei dati strettamente integrata, accelerando e semplificando il viaggio dei nostri clienti verso il cloud”.

“I clienti, in tutti i settori, stanno migrando verso il cloud per guidare la trasformazione aziendale e crescere”, ha aggiunto Nick Parker, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Microsoft. “La gestione delle applicazioni e dei dati end-to-end è fondamentale per il successo del business e crediamo che l’integrazione delle soluzioni Zero Trust Data Management di Rubrik con Microsoft Azure e Microsoft 365 faciliterà il viaggio Zero Trust dei clienti, aumentandone la resilienza digitale”.

Questa collaborazione si basa sul rapporto di lunga data tra Rubrik e Microsoft, che supporta più di 2.000 clienti a livello globale e centinaia di petabyte di dati in gestione Azure in sei continenti. Le due aziende hanno visto una crescita significativa dei clienti e l’adozione in settori verticali chiave tra cui tecnologia, sanità, servizi finanziari, legal, education, pubblica amministrazione, produzione, retail e gaming.