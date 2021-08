Infobip Shift Conference: la più grande conferenza per sviluppatori dell’Europa orientale

La piattaforma cloud di comunicazione omnicanale Infobip ha comunicato il programma della nuova Infobip Shift Conference. Giunta al suo decimo anno, la conferenza dedicata agli sviluppatori, che si terrà dal 7 all’8 settembre, si prevede accoglierà oltre 3.000 persone in quello che gli organizzatori si aspettano sarà uno dei più grandi eventi per gli sviluppatori in Europa nel 2021.

La conferenza DevDays di Infobip, a cui parteciperanno gli ingegneri dell’azienda, precede immediatamente l’evento Shift, dando luogo a un festival tecnologico lungo una settimana intera.

Durante i due giorni della conferenza Infobip Shift Conference, 60 dei migliori relatori del settore, provenienti da aziende come Microsoft, Google, Adobe e molti altri, interverranno durante le cinque fasi dell’evento, ciascuna dedicata a un tema specifico. Si svolgeranno anche alcuni workshop e l’intero evento si concluderà con uno showcase di startup.

Oltre al programma ufficiale dei relatori, si svolgeranno conversazioni più informali, networking e incontri d’affari in un grande spazio all’aperto noto come ‘The Garden’.

“In poche settimane, gli sviluppatori che parteciperanno a questa conferenza saranno pronti a vivere un’esperienza spettacolare. Dalla sede, con uno spazio all’aperto simile a quello di un festival estivo, alla qualità del programma della conferenza, sono certo che ci sarà qualcosa per tutti”, ha dichiarato Marin Tomičić, collaboratore di lunga data di Ivan Burazin, Chief Developer Experience Officer di Infobip, e Project Manager della conferenza Infobip Shift. “Siamo incredibilmente fortunati a poter accogliere alcuni dei migliori relatori del mondo degli sviluppatori, tra cui David Heinemeier Hansson, creatore del framework Ruby on Rails e Val Head di Adobe”.

A seguito dell’unione della conferenza Shift e del DevDays di Infobip – precedentemente tenuti separati e in luoghi diversi (rispettivamente a Spalato e Tuhelj in Croazia) – questo evento congiunto si terrà in una nuova location sulla costa dalmata, nella città di Zara e, nei prossimi anni, è probabile che avrà luogo in diverse parti della Croazia.

La decima edizione del Shift sarà la più importante fino ad oggi e i visitatori avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica, che si tratti di assistere a conferenze, partecipare a workshop, fare networking con i partner o ingaggiare startup.

“La mia missione dal 2012 è stata quella di creare la più grande conferenza globale per gli sviluppatori, ma anche di rafforzare la connessione della Croazia con lo scenario di sviluppo mondiale. Nel corso degli anni, siamo cresciuti e ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo. Con Infobip, ora abbiamo il sostegno di una grande azienda per una conferenza nazionale su scala globale e per diventare leader”, ha concluso Ivan Burazin, Chief Developer Experience Officer di Infobip.