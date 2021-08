Oracle lancia MySQL Autopilot per MySQL HeatWave Service

Oracle ha annunciato MySQL Autopilot, un nuovo componente di MySQL HeatWave service – il motore di accelerazione delle query in-memory per MySQL Database Service in Oracle Cloud Infrastructure (OCI). MySQL Autopilot usa tecniche di apprendimento automatico avanzate per automatizzare HeatWave, rendendolo così più facile da usare e migliorandone performance e scalabilità. Nessun altro fornitore cloud offre un’automazione così evoluta nella sua proposta di soluzioni database. La funzionalità Autopilot è disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti che già usano MySQL HeatWave.

MySQL Autopilot rende automatici molti degli aspetti più importanti e sfidanti nell’ottenere elevate performance sulle query su larga scala – tra cui provisioning, caricamento dei dati, esecuzione delle query e gestione degli errori. Si utilizzano tecniche evolute per campionare i dati, raccogliere statistiche su dati e query e creare modelli di machine learning usando Oracle AutoML per modellare l’uso della memoria, il carico di rete, i tempi di esecuzione. Questi modelli di apprendimento automatico sono usati da MySQL Autopilot per eseguire le sue funzionalità chiave.

MySQL Autopilot rende l’ottimizzatore di query HeatWave sempre più intelligente man mano che vengono eseguite più query, con il risultato di migliorare continuamente le prestazioni del sistema nel tempo – una capacità non disponibile su Amazon Redshift, Amazon Aurora, Snowflake o su altre offerte cloud basate su MySQL.

MySQL Autopilot offre le seguenti funzionalità:

Il provisioning automatico prevede il numero di nodi HeatWave necessari per l’esecuzione di un carico di lavoro attraverso il campionamento adattivo dei dati delle tabelle su cui è richiesta l’analisi. Ciò significa che i clienti non hanno più bisogno di stimare manualmente la dimensione ottimale del loro cluster. Nessun altro servizio database fornisce questa capacità.

prevede il numero di nodi HeatWave necessari per l’esecuzione di un carico di lavoro attraverso il campionamento adattivo dei dati delle tabelle su cui è richiesta l’analisi. Ciò significa che i clienti non hanno più bisogno di stimare manualmente la dimensione ottimale del loro cluster. Nessun altro servizio database fornisce questa capacità. Il caricamento parallelo automatico può ottimizzare il tempo di carico e l’uso della memoria, perchè prevede il grado ottimale di parallelismo per ogni tabella caricata in HeatWave. Nessun altro fornitore cloud offre questa capacità.

può ottimizzare il tempo di carico e l’uso della memoria, perchè prevede il grado ottimale di parallelismo per ogni tabella caricata in HeatWave. Nessun altro fornitore cloud offre questa capacità. Il posizionamento automatico dei dati (Auto-data placement) prevede la colonna su cui le tabelle dovrebbero essere partizionate in-memory per aiutare a ottenere le migliori prestazioni per le query. Prevede anche il grado di miglioramento delle prestazioni delle query con la nuova colonna consigliata. Questo riduce al minimo lo spostamento dei dati attraverso i nodi per scelte subottimali che possono essere fatte dagli operatori quando selezionano manualmente la colonna. Nessun altro servizio database fornisce questa capacità.

prevede la colonna su cui le tabelle dovrebbero essere partizionate in-memory per aiutare a ottenere le migliori prestazioni per le query. Prevede anche il grado di miglioramento delle prestazioni delle query con la nuova colonna consigliata. Questo riduce al minimo lo spostamento dei dati attraverso i nodi per scelte subottimali che possono essere fatte dagli operatori quando selezionano manualmente la colonna. Nessun altro servizio database fornisce questa capacità. La codifica automatica può determinare la rappresentazione ottimale delle colonne che vengono caricate in HeatWave, prendendo in considerazione le query. Questa rappresentazione ottimale fornisce le migliori prestazioni di query e riduce al minimo la dimensione del cluster per minimizzare i costi.

può determinare la rappresentazione ottimale delle colonne che vengono caricate in HeatWave, prendendo in considerazione le query. Questa rappresentazione ottimale fornisce le migliori prestazioni di query e riduce al minimo la dimensione del cluster per minimizzare i costi. Il miglioramento automatico del piano di query apprende da varie statistiche sull’esecuzione delle query per migliorare il piano di esecuzione delle query future. Questo aumenta le prestazioni del sistema man mano che vengono eseguite più query. Nessun altro servizio database fornisce questa capacità.

apprende da varie statistiche sull’esecuzione delle query per migliorare il piano di esecuzione delle query future. Questo aumenta le prestazioni del sistema man mano che vengono eseguite più query. Nessun altro servizio database fornisce questa capacità. La stima automatica del tempo di query può stimare il tempo di esecuzione di una query prima di eseguirla. Questo fornisce una previsione di quanto tempo una query richiederà, e permette ai clienti di decidere se la durata della query è troppo lunga e invece eseguire una query diversa.

può stimare il tempo di esecuzione di una query prima di eseguirla. Questo fornisce una previsione di quanto tempo una query richiederà, e permette ai clienti di decidere se la durata della query è troppo lunga e invece eseguire una query diversa. La propagazione automatica delle modifiche determina in modo intelligente il momento ottimale in cui le modifiche nel database MySQL devono essere propagate a livello di gestione dati con HeatWave Scale-Out. Questa funzionalità aiuta a garantire che le modifiche vengano propagate con la giusta cadenza ottimale. Nessun altro fornitore cloud offre questa capacità.

determina in modo intelligente il momento ottimale in cui le modifiche nel database MySQL devono essere propagate a livello di gestione dati con Questa funzionalità aiuta a garantire che le modifiche vengano propagate con la giusta cadenza ottimale. Nessun altro fornitore cloud offre questa capacità. La pianificazione automatica può determinare quali query in coda sono a breve termine e dar loro la priorità rispetto alle query a lungo termine in modo intelligente, per ridurre il tempo di attesa complessivo. La maggior parte degli altri database usa il meccanismo First In, First Out (FIFO) per la programmazione.

può determinare quali query in coda sono a breve termine e dar loro la priorità rispetto alle query a lungo termine in modo intelligente, per ridurre il tempo di attesa complessivo. La maggior parte degli altri database usa il meccanismo First In, First Out (FIFO) per la programmazione. Il ripristino automatico degli errori fa il provisioning di nuovi nodi e ricarica i dati necessari se uno o più nodi HeatWave non risponde a causa di un guasto software o hardware.

Nel quadro dell’annuncio, Oracle ha anche introdotto MySQL Scale-out Data Management, che migliora le prestazioni di ricaricamento dei dati in HeatWave fino a 100 volte. HeatWave ora supporta un cluster di 64 nodi – rispetto ai 24 nodi disponibili in precedenza – ed è in grado di elaborare fino a 32 TB di dati – prima si arrivava a 12 TB. La scalabilità è ulteriormente migliorata fino a quasi 0,9 – e 1,0 è un fattore di scalabilità perfetto. Questi nuovi miglioramenti rafforzano ulteriormente i vantaggi in termini di prezzo/prestazioni di HeatWave rispetto ai suoi principali concorrenti. HeatWave offre migliori prestazioni a un prezzo inferiore per i carichi di lavoro analitici e misti rispetto a tutti gli altri servizi cloud di database e analisi della concorrenza. In particolare, secondo i test eseguiti, HeatWave offre un rapporto prezzo/performance:

13 volte migliore rispetto ad Amazon Redshift AQUA — 6,5 volte più veloce, a metà del costo (TPC-H 10TB);

35 volte migliore di Snowflake — 7 volte più veloce a un quinto del costo (TPC- H10TB);

36 volte migliore di Google Big Query – 9volte più veloce a un quarto del costo (TPC-H 30TB);

15 volte migliore di Azure Synapse – 3 volte più veloce, a un quinto del costo (TPC – H 3’TB)

42 volte migliore di Amazon Aurora per carichi di lavoro misti – con una latenza 18 volte inferiore e un throughput 110 volte più elevato, al 42% del costo (CH-benCHmark 100G)

Oracle rende il codice del benchmark pubblicamente disponibile, per permettere ai clienti di eseguire i benchmark stessi visitando questo sito. Oracle ha anche annunciato che il benchmark standard del settore TPC-DS può ora essere accelerato usando HeatWave.

I clienti che sono passati da Amazon a MySQL HeatWave su OCI hanno visto una sostanziale riduzione dei costi e un significativo miglioramento delle prestazioni dei loro carichi di lavoro cloud.

Red3i è un’azienda leader nel settore della business intelligence e del marketing digitale negli Stati Uniti. “Abbiamo migrato con successo il nostro database da 6 TB e le nostre applicazioni interne di marketing digitale e gestione dei media da AWS Aurora a MySQL HeatWave su OCI, che ha ridotto i nostri costi del 60 percento e ha migliorato le prestazioni per le query complesse di oltre 1000x e i carichi di lavoro complessivi sono migliorati dell’85 percento“, ha affermato Amit Palshikar, co-fondatore e CTO di Red3i. “Inoltre, non abbiamo dovuto apportare alcuna modifica alla nostra applicazione, il ripristino automatico ha ridotto al minimo i tempi di inattività, e ora possiamo scalare a migliaia di core perché abbiamo esigenze sempre crescenti“.

Tetris.co è una società di tecnologie di marketing che gestisce ogni mese investimenti pubblicitari multimilionari in Brasile. “MySQL HeatWave ha ridotto drasticamente i nostri costi di AWS Aurora e Redshift di oltre il 50 percento“, ha dichiarato Pablo Lemos, co-fondatore e CTO di Tetris.co. “Non stiamo più spostando i dati in giro, quindi ora otteniamo insight velocissime e in tempo reale senza alcuno sforzo. Ancora più importante, la scalabilità ha reso possibile il nostro piano di espansione, permettendoci di accogliere più dati e nuovi clienti senza impatto sui costi. È un sogno che diventa realtà“.

Fan Communications è un servizio pubblicitario e di affiliate marketing giapponese, con un giro d’affari di 280 milioni di dollari. “Abbiamo scoperto che MySQL HeatWave ha migliorato le prestazioni di 10 volte e ha ridotto significativamente i nostri costi dopo la migrazione da AWS Aurora. Inoltre non abbiamo dovuto modificare la nostra applicazione per una grande esperienza“, ha detto Kanami Suzuki, sviluppatore di FANCOMI.

Tamara è la principale piattaforma saudita Buy-Now-Pay-Later. “Di recente abbiamo migrato il nostro carico di lavoro di produzione da un’altra soluzione cloud a MySQL HeatWave“, ha detto Chien Hoang, Director of Engineering di Tamara. “Così facendo abbiamo ridotto i nostri costi di 3 volte e abbiamo anche accelerato significativamente molte delle nostre query. Data la velocizzazione che stiamo osservando con HeatWave, ci aspettiamo che saremo in grado di migliorare la nostra applicazione scrivendo query più complesse, che non venivano eseguite in un tempo ragionevole con l’altra soluzione cloud.”

MySQL HeatWave è anche incorporato nel lake house Oracle. OCI Data Catalog è il catalogo unico per la lake house, che include dati da MySQL Database Service, da Oracle Autonomous Database da object storage. Gli utenti della lake house possono scoprire dati MySQL attraverso il catalogo, e spostarli o analizzarli come necessario. Diversi altri servizi OCI come Oracle Analytics Cloud e il servizio Oracle Cloud Data Integration sono a loro volta integrati con MySQL HeatWave. Le nuove funzionalità introdotte nell’ultima release di MySQL HeatWave sono ora disponibili su OCI in tutte le 30 regioni di Oracle Cloud.