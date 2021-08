Nozomi Networks: gli investitori ci credono

Nozomi Networks, azienda specializzata nella sicurezza OT e IoT, ha annunciato di aver ottenuto un round di finanziamento pre-IPO da 100 milioni di dollari che contribuirà ad accelerare la sua crescita e a estendere la sua leadership di mercato.

Guidato da Triangle Peak Partners, il round Series-D include investimenti da numerose aziende tra cui:

– Forward Investments

– Honeywell Ventures

– In-Q-Tel

– Keysight Technologies

– Porsche Ventures

– Telefónica Ventures

Come sottolineato in una nota ufficiale da Edgard Capdevielle, Presidente e CEO di Nozomi Networks: «Quando abbiamo iniziato il processo di raccolta fondi, numerosi partner e clienti ci hanno riconosciuto come leader del settore e chiesto di investire nella società. Si tratta di una conferma definitiva, non solo una società prestigiosa come Triangle Peak Partners guida l’investimento, ma i clienti e i partner hanno supportato Nozomi Networks e convalidato ulteriormente la nostra leadership di mercato».

In tal senso, Nozomi Networks ha già fatto sapere che utilizzerà quest’ultimo investimento per consolidare lo sviluppo del prodotto e il suo approccio go-to-market a livello globale. In particolare, Nozomi Networks aumenterà vendite, marketing e gli investimenti nel canale, e continuerà a innovare al fine di affrontare nuove sfide in termini di tecnologia operativa (OT), Internet of Things (IoT) e mercato della sicurezza. L’aumento costante degli attacchi ransomware e malware alle organizzazioni e alle infrastrutture critiche fa sì che l’esigenza di soluzioni Nozomi Networks sia cruciale.

Per Dain F. DeGroff, socio co-fondatore e presidente, Triangle Peak Partners: «Il mercato della sicurezza OT e IoT è in crescita esplosiva e Nozomi Networks non solo ne è al vertice, ma è ben posizionata per continuare a guidare il mercato. La performance positiva della società in combinazione con un modello di R&S vincente e la sua capacità di scalare rapidamente sono unici. Siamo entusiasti di far parte del futuro di Nozomi Networks».

Questo round è l’ultimo di una serie di pietre miliari per l’azienda, tra cui:

Anno di crescita record nel 2020

Aumento del 110% delle entrate annuali ricorrenti

Espansione 2x della sua base di clienti

5.000% di crescita nel numero di dispositivi monitorati

A maggio 2021, VDC Research ha riconosciuto Nozomi Networks market leader globale per il software di cybersecurity industriale in base al fatturato 2020

ha riconosciuto Nozomi Networks market leader globale per il software di cybersecurity industriale in base al fatturato 2020 A giugno 2021, i piani dell’azienda per realizzare un centro di eccellenza Cyber con Lockheed Martin si sono concretizzati quando il Consiglio federale svizzero ha annunciato di aver selezionato il Lockheed Martin F-35 a valle del concorso per aerei da combattimento.

Triangle Peak Partners si unisce così agli investitori precedenti, compresi GGV Capital, Lux Capital, Energize Ventures, Planven Investments SA e Activate Capital.