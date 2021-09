Avaya e Microsoft crescono nel settore della Collaboration

Avaya e Microsoft hanno siglato un accordo di collaborazione strategico per creare una solida gamma di soluzioni di comunicazione cloud sviluppate congiuntamente che traccino il futuro dell’esperienza di clienti e dipendenti.

Facendo leva sui punti di forza complementari di entrambe le aziende, le soluzioni congiunte includono la pluripremiata piattaforma Avaya OneCloud CPaaS (Communications Platform as a Service), ora integrata con le funzionalità voce, video, chat e SMS di Azure Communication Services per accrescerne la diffusione globale, la scalabilità e le potenzialità.

Inoltre, le due società hanno rafforzato l’integrazione di Avaya OneCloud CCaaS con Azure.

In sintesi, l’accordo tra le due aziende prevede i seguenti punti:

disponibilità globale di Avaya OneCloud CCaaS (Contact Center as a Service) ospitato in Azure

– Avaya OneCloud CCaaS integrato nativamente con Microsoft Teams tramite il programma di certificazione Microsoft Teams Connected Contact Center

– Integrazione di Avaya OneCloud CCaaS con Microsoft Dynamics 365

– Gli SBC Avaya sono ora certificati per Microsoft Teams Direct Routing e Media Bypass e sono progettati per integrare le soluzioni OneCloud CCaaS di Avaya

Per i partner Avaya e Microsoft innovazioni all’avanguardia

La collaborazione con Microsoft è un elemento chiave dell’ecosistema di partner strategici di Avaya che poggia su un’ampia collaborazione con i principali player in ambito cloud, tecnologico e di canale con l’obiettivo di fornire ai clienti soluzioni flessibili, componibili e dotate di innovazioni all’avanguardia.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Anthony Bartolo, Executive Vice President e Chief Product Officer, Avaya: «Avaya e Microsoft stanno rispondendo alle esigenze dei clienti che ci hanno chiesto di fornire esperienze più integrate per Avaya OneCloud Contact Center rendendolo disponibile su Azure e Microsoft 365. Insieme siamo in grado di offrire una reale integrazione che include non solo l’applicazione per i contact center ma anche le piattaforme di comunicazione sottostanti. Inoltre, prevediamo di valorizzare le potenti capacità di Intelligenza Artificiale (IA) di Microsoft attraverso Azure Cognitive Services. Le soluzioni leader di mercato di Avaya nel segmento dei Contact Center basati sul cloud combinate con la forte presenza di Microsoft in ambito cloud collaboration sono interessanti sia per i clienti esistenti che per quelli nuovi».

Per Scott Van Vliet, Corporate Vice President, Intelligent Conversation and Communications Cloud, Microsoft: «La collaborazione globale con Avaya è un esempio di come Microsoft, collaborando con altri leader di settore, sia in grado di rispondere alla richiesta di soluzioni di comunicazione integrate che trasformano l’esperienza di clienti e dipendenti. Questa partnership trae vantaggio dai punti di forza combinati delle due aziende e si pone la finalità di collegare le imprese ai propri clienti attraverso efficaci esperienze di comunicazione multi piattaforma – il tutto con la resilienza, la sicurezza di livello enterprise e la scalabilità cloud proprie di Microsoft Azure».

Per ottenere la massima visibilità e la più ampia distribuzione delle nuove soluzioni di comunicazione, le aziende hanno progettato e pianificato di eseguire una strategia globale congiunta di go-to-market e co-selling.