Radware e Acantho per applicazioni web in cloud sicure

Radware, fornitore di soluzioni per la sicurezza informatica e di application delivery, e Acantho, la digital company del Gruppo Hera con sede in Italia che opera nel settore delle telecomunicazioni, hanno annunciato una partnership estesa per fornire alle aziende italiane protezione e sicurezza per le soluzioni applicative web in cloud sia pubblico che privato.

Grazie a questo importante accordo, Acantho ha anche aggiornato la propria infrastruttura con la protezione Hybrid DDoS di Radware.

Acantho offrirà ora al mercato enterprise il Cloud WAF Service, che comprende funzioni di Bot Manager, per un servizio di qualità superiore e maggior sicurezza delle applicazioni. Con la disponibilità e resilienza applicativa, più che mai essenziali per la “user experience”, le applicazioni web stanno diventando sempre più vulnerabili, esponendo le aziende al rischio di violazione dei dati intrusioni, diffusioni di malware, furti di proprietà intellettuale e perdite finanziarie. Il servizio Cloud WAF affronta queste minacce in modo diretto, non invasivo ed efficace.

Acantho ha anche aggiornato la propria infrastruttura con la soluzione Hybrid DDoS Attack Protection di Radware, composta da una combinazione di soluzioni DefensePro e servizi Cloud DDoS Protection, per offrire il deployment on-demand del servizio DDoS su cloud.

Negli ultimi anni, Acantho ha fatto affidamento sulle tecnologie di “Distributed Denial of Service Attack Mitigation” di DefensePro di Radware per fornire ai suoi due Data Center difesa e protezione automatizzate da minacce DDOS sia “zero day”, che applicative e volumetriche. Con lo scopo di proteggere da attacchi su protocolli cifrati in modalità “keyless” o da attacchi dinamici di tipo “burst”. Sulla base della propria esperienza con DefensePro e di una maggiore richiesta di protezione per le applicazioni da parte dei clienti dovuta alla rapida migrazione in ambienti virtuali e in cloud, e all’incremento degli attacchi che vanno a colpire questi ambienti, Acantho si è rivolta nuovamente a Radware per offrire protezione applicativa mediante servizi erogati in modalità cloud ai propri clienti e rafforzare la propria infrastruttura.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Roberto Privitera, Head of Business Development di Acantho: «La nostra mission è quella di aiutare le aziende a raggiungere eccellenti risultati nel loro business attraverso servizi IT all’avanguardia. L’anno scorso abbiamo visto un numero significativo di nostri clienti migrare rapidamente al cloud ibrido, affrontare un incremento degli attacchi cloud e richiedere una maggiore sicurezza del cloud per proteggere il loro business. Noi abbiamo supportato questo processo di trasformazione, anche ampliando la nostra partnership con Radware, per fornire loro sicurezza applicativa in cloud e mantenendo nel contempo la nostra infrastruttura sempre aggiornata».

Per Haim Zelikovsky, Vice President of Cloud Business di Radware: «A causa del rapido passaggio al cloud ibrido e all’elevato rischio di attacchi sofisticati, Acantho ha migliorato le sue soluzioni Radware di cloud security per fornire ai clienti flessibilità, scalabilità e visibilità di cui hanno bisogno per crescere e proteggere i loro business. Con questo lancio, Acantho può offrire enormi benefici ai propri clienti».