Dark Web Scanner: scopri se la tua e-mail e le tue password sono state violate

Panda Security offre Dark Web Scanner gratuitamente per la tutela della sicurezza online dell’utente, che spesso si trova senza strumenti a disposizione contro i criminali informatici.

I cyber-attacchi infatti divergono molto dall’idea entrata nell’immaginario collettivo di schermi scuri pieni di codice binario. Le violazioni dei dati colpiscono centinaia di migliaia di utenti alla volta, spesso con mezzi semplici, e i criminali informatici hanno enorme successo proprio sfruttando l’apparente inoffensività degli strumenti che consentono di frequente di passare inosservati.

Pur utilizzando in maniera consapevole i propri dispositivi, con tutte le precauzioni del caso, le password e le informazioni personali potrebbero essere esposte o addirittura messe in vendita sul Deep Web. Se i tuoi dati sono stati sottratti, qualsiasi hacker potrebbe usarli per accedere ai tuoi conti correnti, ai tuoi beni o arrivare a rubare la tua identità.

“Siamo in un momento in cui il furto di dati e in particolare delle credenziali d’accesso è una fonte di denaro molto importante per i criminali informatici”, dice Alberto Añón, Consumer Product Manager di Panda Security.

Come scoprire se i propri dati personali sono stati rubati

Panda Security offre una soluzione semplice e gratuita. Grazie al supporto di WatchGuard è stato sviluppato uno strumento che scansiona il Dark Web e controlla se le informazioni associate ai propri account sono state compromesse: Dark Web Scanner.

“Questa nuova caratteristica di Panda Dome è il risultato delle richieste dei nostri clienti e della costante necessità di adattarsi ad un mondo digitale sempre più complesso. Panda Security s’impegna a migliorare continuamente i servizi e la sicurezza dei suoi utenti”, aggiunge Alberto Añón, Consumer Product Manager di Panda Security.

E’ possibile accedere a Dark Web Scanner dal proprio account My Panda.

Ma, se non si possiede un account My Panda, non è necessario essere un cliente di Panda Security per utilizzare Dark Web Scanner.

È possibile registrarsi gratuitamente ed usufruire di questo e altri servizi dal seguente link.

Da oltre 30 anni Panda Security è impegnata ad offrire le soluzioni più avanzate per proteggere utenti privati, professionali, organizzazioni e famiglie dai pericoli della rete.