Scalabilità delle operazioni dei data center: ci pensa Vertiv

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche, ha presentato due nuovi sistemi di distribuzione dell’alimentazione per semplificare la gestione e la scalabilità del data center.

Il pannello di alimentazione remota (RPP) Liebert RXA è una soluzione flessibile e sicura per applicazioni di alimentazione ad alta densità in uno degli ingombri più ridotti del settore, mentre il sistema di blindosbarre Liebert MBX consente una distribuzione dell’alimentazione modulare, in data center di ogni dimensione, lasciando spazio per le apparecchiature.

Molti data center usano abitualmente sistemi di distribuzione dell’energia elettrica costruiti appositamente per alimentare i rack di server. Tuttavia, le soluzioni personalizzate richiedono tempi di realizzazione più lunghi e non sono pre-certificate dai produttori di apparecchiature originali (OEM), il che potrebbe creare complicazioni durante la manutenzione.

Perché conviene scegliere un RPP standardizzato

Un’ottima alternativa rispetto ai sistemi realizzati su misura, in particolare per le applicazioni ad alta densità, è un RPP standardizzato, come il nuovo pannello Liebert RXA, che può essere collocato in modo flessibile nei data center, nelle sale server o negli armadi di rete.

Precostruito e configurato, certificato e testato, il Liebert RXA fornisce una distribuzione elettrica chiavi in mano una volta collegato ai circuiti esterni, semplificando l’avvio dell’impianto, l’espansione e la gestione complessiva delle reti di data center più grandi.

La soluzione offre caratteristiche flessibili e molteplici opzioni di configurazione per soddisfare le diverse esigenze del data center e la crescita futura, ottimizzando al contempo lo spazio disponibile. Inoltre, questa nuova generazione di RPP standardizzati, attraverso il monitoraggio intelligente dell’alimentazione e il controllo del sistema Vertiv Liebert DPM, può rispondere più rapidamente a qualsiasi squilibrio di carico, aumentando la disponibilità dei sistemi critici e prevenendo problemi che potrebbero danneggiare preziose apparecchiature server e causare interruzioni non pianificate.

Grazie al design innovativo, Liebert RXA offre uno degli ingombri più ridotti del settore, mentre le caratteristiche di protezione salva-dita offrono una maggiore sicurezza agli operatori.

Quando lo spazio a terra non è semplicemente un’opzione

Liebert MBX rappresenta una soluzione versatile che si colloca sopra il rack e che fornisce una distribuzione affidabile e scalabile dell’alimentazione in data center di qualsiasi dimensione, con il vantaggio intrinseco di massimizzare anche il flusso dell’aria di raffreddamento.

Questo sistema modulare di prima qualità offre una varietà di capacità e opzioni di connessione che supportano miglioramenti e adattamenti con il minimo supporto esterno necessario, consentendo alle aziende di ottimizzare e adattare l’infrastruttura di distribuzione dell’alimentazione in modo economico, in base alle esigenze future.

Le cassette di derivazione sostituibili a caldo e le barre adattive massimizzano la flessibilità e la disponibilità con la fornitura continua di energia ai carichi critici anche durante gli aggiornamenti e i cambiamenti di layout. Il leggero e robusto chassis in alluminio è certificato IP2X e conforme allo standard IEC 61439-2, con funzionalità integrate di protezione delle dita e design ground-first/break-last per garantire la massima sicurezza durante la manutenzione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Giovanni Zanei, Senior Director AC Power Global Offering & EMEA Business Leader di Vertiv: «Considerando che lo spazio dei data center è un privilegio, l’afflusso di un maggior numero di dispositivi e il passaggio a densità più elevate, l’infrastruttura di alimentazione dei data center è sottoposta a una pressione sempre maggiore per essere sicura, scalabile e veloce da installare. Questi sistemi facili da installare forniscono una distribuzione dell’alimentazione a pacchetto che è compatta e sufficientemente flessibile per soddisfare richieste in costante evoluzione. Implementando i sistemi di distribuzione dell’alimentazione di Vertiv, i fornitori di servizi di colocation e i gestori di data center possono contribuire a garantire l’uptime grazie ad apparecchiature di alta qualità costruite e certificate da un leader globale».

Liebert RXA e Liebert MBX si uniscono all’ampio portfolio di soluzioni di distribuzione dell’alimentazione fornite da Vertiv, specialista nel settore, che comprende le unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) e le rack PDU Geist.