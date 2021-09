Dynatrace è ora disponibile su Microsoft Azure

Dynatrace e Microsoft hanno annunciato di aver ampliato la loro collaborazione strategica per aiutare le principali organizzazioni mondiali ad accelerare l’innovazione e a gestire la complessità del cloud. Come parte di questa ampliata collaborazione, la Dynatrace Software Intelligence Platform sarà disponibile come SaaS nativo su Microsoft Azure, fornendo ai clienti maggiore flessibilità e opzioni nella scelta dei fornitori di servizi cloud. Inoltre, la piattaforma Dynatrace sarà disponibile nativamente nel portale Microsoft Azure, rendendo automatica la configurazione di Dynatrace, snellendo al contempo il procurement e semplificando l’esperienza utente. Questi miglioramenti rendono più facile che mai per i clienti congiunti di Dynatrace e Microsoft sfruttare l’osservabilità profonda del cloud di Dynatrace, AIOps avanzate e funzionalità di sicurezza delle applicazioni di runtime continue in Microsoft Azure e ambienti multicloud.

“Dynatrace e Azure hanno trasformato il nostro modo di lavorare, aiutandoci a guidare l’innovazione digitale alla velocità richiesta dalla nostra azienda”, ha affermato Mark Forrester, Digital Readiness Manager di Mitchells & Butlers. “La profonda osservabilità e le AIOps avanzate di Dynatrace consentono ai nostri sviluppatori di garantire che solo il codice della massima qualità arrivi in ​​produzione senza controlli o interventi manuali, il che accelera la nostra capacità di fornire nuovi servizi digitali per i nostri clienti”.

“Siamo lieti che la piattaforma di Software Intelligence Dyntrace sarà disponibile su Microsoft Azure affinché i clienti possano monitorare e gestire in modo intelligente i loro carichi di lavoro Azure e multicloud, automatizzare i processi manuali, accelerare l’adozione del cloud e beneficiare delle iniziative di modernizzazione”, ha affermato Casey McGee, Vice President, Global ISV Sales, Microsoft. “Inoltre, rendere Dynatrace disponibile in modo nativo nel portale di Azure e disponibile nel marketplace Azure consentirà ai clienti di individuare e realizzare facilmente i vantaggi di questa potente soluzione”.

La presenza nativa di Dynatrace nel portale di Azure consente ai clienti di:

Acquistare e implementare la piattaforma Dynatrace con pochi clic e consolidare la fatturazione tramite Azure Marketplace.

Inviare facilmente log e metriche di Azure a Dynatrace, aggiungendoli al tracciamento distribuito di Dynatrace e all’analisi a livello di codice per un’osservabilità completa.

Visualizzare e gestire le risorse di Azure monitorate da Dynatrace.

Ricevere automaticamente gli aggiornamenti del software Dynatrace.

Accedere alla piattaforma Dynatrace con Single Sign-On utilizzando le credenziali di Azure.

“Microsoft è un partner fondamentale e condividiamo l’obiettivo di consentire alle più grandi organizzazioni del mondo di accelerare le loro iniziative di trasformazione digitale”, ha affermato Mike Maciag, Chief Marketing Officer di Dynatrace. “Fornire la piattaforma Dynatrace come SaaS nativo su Microsoft Azure rende più facile per più organizzazioni sfruttare l’osservabilità, l’AIOps e la sicurezza delle applicazioni di Dynatrace, leader del settore, per domare gli ambienti cloud più complessi, ridurre i rischi e lo sforzo manuale e guidare l’innovazione”.

Dynatrace SaaS su Microsoft Azure sarà disponibile entro 90 giorni. Dynatrace sul portale di Azure sarà disponibile per i clienti early access entro 90 giorni e presto anche con disponibilità generale.