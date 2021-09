Come si modella, con il digitale, lo sviluppo per le microimprese

La data fatidica e tanto temuta è stata il primo gennaio del 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica B2B, una normativa che ha proiettato l’intero Paese verso la più grande informatizzazione di massa mai vista: circa 5 milioni di entità economiche hanno affrontato la digitalizzazione diffusa.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia già da tempo aveva messo a punto la sua soluzione, Fattura SMART, sviluppata per accompagnare senza scossoni i propri clienti in un passo importante della trasformazione digitale del Paese.

Una soluzione che è stata subito un successo grazie alla sua facilità d’uso, efficacia e stabilità e che oggi conta quasi 400 mila attivazioni.

Ma Fattura SMART non è stata soltanto una soluzione offerta al mercato in risposta ad un’esigenza. E’ stata la pietra miliare di una visione evolutiva di un mondo produttivo importantissimo, quello delle partite Iva e delle microimprese. La Fattura Elettronica nella visione di Wolters Kluwer Italia è la soluzione genesi di un sistema gestionale modellato per le specifiche esigenze di una platea sterminata di piccolissime imprese che hanno bisogno di strumenti digitali moderni adeguati ad un mercato che sempre più utilizza l’elettronica per offrire i propri prodotti e servizi.

L’evoluzione digitale del mondo produttivo e del terziario offre sviluppi importanti per le imprese che sanno leggere e interpretare i dati che emergono da ogni documento digitale. I big data non sono appannaggio soltanto delle aziende strutturate. Oggi, con gli strumenti adeguati, anche le Partite Iva e le microimprese possono accedere ai benefici della gestione dei dati.

Le piccole e piccolissime imprese sono la spina dorsale dell’universo produttivo italiano e il mondo dei professionisti e commercialisti ne sono il sostegno imprescindibile, per capacità specialistica e consulenziale.

A tutti loro Wolters Kluwer Italia ha pensato nello sviluppo dell’ecosistema Fattura SMART con le SMART Skills, le soluzioni nell’ambito di Fattura SMART che puntano all’automazione e all’incremento dell’efficienza operativa, offrendo all’utenza un’importante dotazione di dati.

Le SMART Skills già introdotte nell’ecosistema di Fattura SMART agiscono nell’area Crediti e Banche e consentono ai professionisti e agli utenti dell’applicativo Fattura SMART un deciso incremento dell’efficienza e della qualità di servizio.

Per Wolters Kluwer Italia lo sviluppo digitale deve accompagnare ogni fascia produttiva italiana e metterla nelle condizioni più agevoli per la competizione non più nazionale, ma globale.

Con chiarezza l’azienda ha visto uno sviluppo digitale strategico e non soltanto funzionale per le piccole, piccolissime e microimprese italiane e questo l’ha spinta ad accelerare verso la ricerca di strumenti che potessero aumentare l’automazione, l’efficienza, l’efficacia ed in definitiva il valore del comparto produttivo e dei consulenti.

Un ulteriore passo verso la realizzazione della visione di Wolters Kluwer Italia è atteso prima della fine dell’anno quando l’ecosistema delle SMART Skills di Fattura SMART si arricchirà di nuove soluzioni a sostegno dell’ampio settore delle microimprese italiane.

Considerando il contesto economico e sociale, eredità della crisi causata dalla pandemia, emerge sempre di più, soprattutto per le aziende piccole e piccolissime, l’esigenza di una maggiore automazione che ritorni dati analizzabili e traducibili in previsioni e pragmatico approccio al mercato.

Con questo intento Wolters Kluwer presenterà nei prossimi mesi le nuove soluzioni SMART all’interno dell’ecosistema Fattura SMART.