Backup: 5 motivi per cui non puoi farne a meno

Nel corso dello scorso anno, la pandemia ha imposto cambiamenti senza precedenti nel nostro stile di vita in tutto il mondo. Sia che le persone lavorino da casa per la prima volta, che si stiano adattando alle nuove regole di distanziamento sociale o che stiano partecipando alla didattica a distanza, la pandemia ci ha posto di fronte a una quantità di nuove sfide, nonché di nuove minacce informatiche. Con l’aumento del remote working, le organizzazioni hanno subito una drammatica crescita di attacchi da parte di hacker, che cercavano di approfittare dei dipendenti che lavoravano senza la sicurezza del network aziendale. Secondo i dati di Check Point Research, gli attacchi ransomware in Italia sono cresciuti negli ultimi sei mesi e le organizzazioni colpite da ransomware sono aumentate del 144%. Mentre a livello globale il numero medio di attacchi ransomware è aumentato del 20% di settimana in settimana nei mesi di aprile e maggio, del 41% nella prima metà dell’anno, e del 93% negli ultimi 12 mesi. Dato il livello di rischio estremamente elevato che questo rappresenta per le aziende e per la sicurezza dei loro dati, Check Point Software vuole sottolineare l’importanza cruciale di riabilitare i dati rubati o criptati di un’azienda nel caso in cui cada vittima di un cyber-criminale. Per questo, gli esperti di sicurezza hanno elencato cinque ragioni per cui le aziende dovrebbero fare del backup la loro priorità.

Le misure preventive non sempre funzionano: le aziende hanno iniziato a espandere la loro strategia di sicurezza informatica attraverso validi software di difesa sia per la rete aziendale sia per il cloud; ad aggiornare regolarmente sistemi e app; a installare VPN e migliorare il livello di protezione dei dispositivi dei dipendenti; nonché a fare formazione ai lavoratori in materia di sicurezza informatica. Se queste misure aumentano in maniera considerevole il livello di protezione di un’azienda, rimane tuttavia possibile non riuscire a fermare un attacco perché i criminali sviluppano costantemente nuovi modi per aggirare le difese. È essenziale quindi avere un piano di backup in modo che nessun dato vada perso in caso di attacco informatico. Se un’azienda diventa vittima di un doppio attacco ransomware, avere un sistema di backup le permetterà di ripristinare velocemente il tutto.

Gli attacchi informatici si evolvono: gli attacchi evolvono ogni giorno e gli hacker cercano sempre di trovare nuove lacune di sicurezza. Le aziende sono spesso impreparate per i nuovi ransomware, le e-mail di phishing e il malware. Ecco perché, nonostante aggiornamenti e protezioni, le nuove generazioni di attacchi possono aggirarle e raggiungere i loro obiettivi.

Il furto di dati compromette la reputazione aziendale: perdere le informazioni e rivelare i dati sensibili dei clienti può avere conseguenze irreparabili per un’azienda in termini di reputazione e di perdita finanziaria. Poiché il GDPR è entrato in vigore pochi anni fa, permettere che i documenti personali dei clienti vengano compromessi può avere conseguenze legali.

Il cloud diventa un altro vettore di attacco: è vero che il cloud ha portato grandi vantaggi alle aziende, come ridurre i costi e permettere il remote working. Tuttavia, archiviare i dati su una piattaforma cloud aumenta esponenzialmente la superficie di attacco attraverso cui i cyber criminali possono accedere alla rete aziendale. Quindi, non è soltanto una buona idea ma è di fatto essenziale effettuare regolari backup manuali delle informazioni archiviate su cloud, in caso accada qualsiasi cosa al di fuori del controllo aziendale.

I pericoli interni sono a volte indecifrabili: sfortunatamente, anche con in atto tutte le possibili misure di sicurezza informatica e la miglior protezione software, la responsabilità degli utenti rimane fondamentale. È quindi essenziale formare i dipendenti sulle diverse tecniche e sul corretto approccio alla sicurezza informatica. Far capire l’importanza di avere backup aggiornati per qualsiasi imprevista evenienza o per un attacco può essere una delle migliori difese.

“Avere la sicurezza di un backup dei dati più importanti e sensibili della nostra azienda ci offre molti vantaggi e ci protegge da attacchi imprevisti, sia per quello che riguarda azienda e dipendenti, sia per quanto concerne clienti e fornitori. Questa tecnica è una forma di protezione aggiuntiva a tutte le misure di hardware e di software che possiamo mettere a punto, anche se stiamo migrando i nostri dati e i nostri file al cloud.” ha dichiarato Marco Fanuli, Security Engineer Team Leader Italy di Check Point Software.